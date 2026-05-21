Lens x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão. Lens e Nice disputam o título mais tradicional do futebol francês. A final da Copa da França 2026 acontece nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Stade de France, e coloca frente a frente duas equipes que chegam à decisão em momentos bem diferentes da temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

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Como chega o Lens

O Lens chega para a final vivendo uma temporada histórica. A equipe terminou a Ligue 1 na vice-liderança e garantiu vaga direta na próxima Champions, consolidando uma campanha extremamente consistente. Além do bom desempenho no Campeonato Francês, o time chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Toulouse na semifinal da Copa da França. Nos últimos jogos da temporada, o Lens manteve um alto nível ofensivo e ganhou confiança para disputar a decisão em Paris.

Para a final desta sexta-feira, o técnico Pierre Sage deve manter a base da equipe titular que vem atuando nas últimas partidas. Allan Saint-Maximin segue como principal arma ofensiva do time, ao lado de Édouard e Thauvin.

Como chega o Nice

Por outro lado, o Nice vive um cenário completamente diferente do adversário. Enquanto disputa a final da Copa da França, a equipe ainda luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Francês. A campanha irregular na Ligue 1 aumentou a pressão sobre o elenco, mas o clube conseguiu transformar a Copa em uma oportunidade de recuperação.

Para a final, o Nice deve apostar novamente em uma postura mais cautelosa, explorando os contra-ataques com Elye Wahi. A comissão técnica monitora a situação física de alguns jogadores desgastados pela reta final da temporada, mas a tendência é de que a equipe vá a campo com seus principais nomes.

LENS X NICE

Final da Copa da França 2025/26

Data e horário: sexta-feira, 22/05/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Stade de France, em Saint-Denis.

LENS: Risser, Ganiou, Celik, Sarr, Aguilar, Thomasson, Bulatovic, Udol, Thauvin, Saint-Maximin, Édouard. Técnico: Pierre Sage.

NICE: Diouf, Mendy, Bah, Oppong, Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Cho, Diop, Wahi. Técnico: Claude Puel.

Árbitro: Jérôme Brisard.

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