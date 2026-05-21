Zagueiro da Inglaterra desabafa após ficar fora da Copa do Mundo: “Estou chocado”

eA Inglaterra vive a expectativa da divulgação da lista dos 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo. Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, no entanto, só vai publicar a lista nesta sexta-feira, mas um dos jogadores se antecipou e “vazou” que não vai estar entre os convocados para a Copa.

Antes mesmo da lista ser divulgada, no entanto, o zagueiro Harry Maguire usou as redes sociais para demosntrar a insatisfação em ter ficado fora da lista final para o Mundial. O defensor do Manchester United havia sido convocado pelo técnico Thomas Tuchel para os últimos amistosos e mesmo assim não esteve entre os 26 nomes que vão para os Estados Unidos, México e Canadá.

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“Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pela minha seleção, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisa e representar meu país ao longo dos anos. Desse modo, desejo aos jogadores tudo de bom neste verão”, postou Maguire em seu “X”.

Maguire fez uma grande temporada pelo Manchester United, que encerra sua campanha na Premier League no próximo domingo. O zagueiro disputou as últimas duas edições de Copa do Mundo pela Inglaterra, em 2018 e 2022. No entanto, está fora da Copa deste ano.

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