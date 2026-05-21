Saiba quem será o árbitro de Flamengo x Palmeiras

A CBF anunciou nesta quinta-feira (21/5) o árbitro responsável por apitar Flamengo x Palmeiras, marcado para sábado (23/5), no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Davi de Oliveira Lacerda (ES), de 30 anos, estará a cargo da missão em jogo envolvendo dois dos principais candidatos ao título.

O árbitro esteve à frente de partidas de ambas as equipes neste Brasileirão, aliás. Recentemente, apitou a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1 a 0, no Sul, no dia 10 de maio. Já no começo de fevereiro, no dia 12, arbitrou o 3 a 1 do Alviverde sobre o Inter, também em Porto Alegre.

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Abel Ferreira pressionou a arbitragem

A expectativa por parte do árbitro responsável por Flamengo x Palmeiras era enorme. Afinal, ambos os clubes têm histórico recente de reclamações contra a arbitragem, além de insinuações acerca de favorecimento. Abel Ferreira, técnico do time paulista, aliás, já projetou o assunto na última quarta (20/5), logo após a derrota de sua equipe para o Cerro (PAR), pela Libertadores.

“São duas grandes equipes, que têm tido uma rivalidade muito grande na luta por títulos. Espero que, acima de tudo, seja um bom jogo e que o árbitro escolhido tenha como maior característica a coragem. É muito importante que o árbitro tenha coragem. Se calhar estou a adivinha quem vai ser, é preciso coragem para apitar um jogo desses”, disse na coletiva pós-jogo.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no sábado, às 21h (de Brasília), em jogo que vale muito. O Verdão, afinal, lidera o Brasileirão com 35 pontos, quatro a mais que o Fla. O Rubro-Negro, no entanto, possui uma partida a menos (contra o Mirassol), o que significa que se os cariocas vencerem, ultrapassam o Palmeiras em aproveitamento, ainda que permaneçam na segunda posição.

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