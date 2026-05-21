Peñarol x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quinta-feira (21/5), o Corinthians volta a campo pela fase de grupos da Libertadores para encarar o Peñarol, às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Já classificado para o mata-mata, o time de Fernando Diniz busca manter a liderança do Grupo E. Do outro lado, os uruguaios entram pressionados e precisam vencer para seguir vivos na competição.

A jornada da Voz do Esporte incendeia a noite de futebol a partir das 20h, prometendo futebol envolvente e um teste de maturidade para a equipe paulista em solo uruguaio. Christian Rafael narra o duelo destacando o peso da camisa adversária e a importância vital.