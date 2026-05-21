Felipe Anderson volta aos treinos após lesão e pode reforçar o Palmeiras

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quinta-feira (21) após a derrota em casa por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela Libertadores. Assim, o time comandado pelo técnico Abel Braga iniciou a preparação para o confronto diante do Flamengo, no próximo sábado (23), às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão. A novidade ficou com o meia Felipe Anderson, que não enfrentou os paraguaios.

O meio-campista participou das atividades integradas ao elenco após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Dessa maneira, aumentam as suas chances de voltar ao Alviverde no duelo contra o Rubro-Negro, no Maracanã.

Piquerez treinou com bola, mas ainda à parte do elenco. Em recuperação de cirurgia no tornozelo, o lateral-esquerdo realizou uma movimentação com atletas das categorias de base.

Os jogadores que começaram contra o Cerro Porteño realizaram atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol. Com eles, o atacante Paulinho, que entrou durante o jogo, mas contou novamente com um cronograma individual.

O técnico Abel Ferreira comandará mais um treino na próxima sexta-feira (22) antes do duelo contra o Flamengo. Nesta atividade, ele deve definir a escalação para o confronto.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 35 pontos, quatro a mais que o próprio rubro-negro, que tem um jogo a menos.

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