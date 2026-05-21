Fluminense sustenta invencibilidade com volta de Lucho Acosta

O Fluminense ganhou um baita reforço quando Lucho Acosta retornou de contusão, no dia 6 de maio. Isso porque desde sua volta ao time após se recuperar de lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrido em abril, o Tricolor não mais perdeu, se reabilitando na temporada.

O argentino sofreu a lesão logo no começo da partida contra o Flamengo, dia 12 de abril, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele saiu aos sete minutos, dando lugar a PH Ganso após cair no gramado sentindo muitas dores. Diagnosticado com o problema no joelho, virou um desfalque importante, com o Flu tropeçando mais vezes.

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Antes de sua lesão, o Tricolor vinha de quatro jogos sem perder. Mas ao sair contra o Flamengo, viu a “invencibilidade” cair (2 a 1). No jogo seguinte, novo revés; desta vez para o Rivadavia (ARG), pela Libertadores, também no Maracanã, pelo mesmo placar. Luis Zubeldía até ganhou um respiro com as vitórias sobre Santos (3 a 2) e Chapecoense (2 a 1), ambas pelo Brasileirão. No entanto, o Fluminense voltou a tropeçar ao perder fora de casa por 2 a 0 para Bolívar (BOL), pela Libertadores, e Inter, pelo Brasileirão.

Retorno de Acosta dá sobrevida ao Fluminense

Acosta, então, voltou ao time, que conseguiu encerrar a sequência de derrotas, ficando no 1 a 1 com o Rivadavia e ganhando sobrevida na Libertadores. Depois, empate por 2 a 2 com o Vitória em pleno Maracanã, mas três vitórias seguidas em casa resgataram o apoio do torcedor.

Acosta, claro, participou de todos os triunfos, marcando contra o Operário, em classificação na Copa do Brasil; dando assistência contra o São Paulo, no Brasileirão, e novamente deixando o dele contra o Bolívar, em triunfo de suma importância pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores. Ao todo, o argentino tem cinco gols e seis assistências em 24 partidas na temporada.

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