México x Gana: onde assisitr, escalações e arbitragem

Três semanas antes do início da Copa do Mundo, a bola vai rolar para o primeiro amistoso preparatório para o torneio. Na noite desta sexta-feira (22), México e Gana se enfrentam às 23h (de Brasília) em Puebla, em um teste ainda sem suas principais estrelas.
Afinal, as seleções ainda aguardam a chegada dos atletas que atuam no futebol europeu e em outros países onde as ligas nacionais ainda não acabaram. Além disso, os técnicos ainda não fecharam a lista de quem irá para o Mundial, dando oportunidade aos jogadores de entrarem na convocação. Inclusive, o confronto marca a estreia do treinador Carlos Queiroz no comando dos Black Stars.
Onde assistir
A partida terá transmissão para o Brasil pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o México
Em preparação desde o último dia 6, a La Tri faz um trabalho para definir os jogadores que irão disputar o Mundial dentro de casa. Para o amistoso, Javier Aguirre terá à disposição muitos jogadores que atuam no futebol local. Nesta semana, alguns atletas do futebol europeu desembarcaram no México para se juntar aos treinamentos. O treinador quer aproveitar a oportunidade para encaminhar a sua convocação para o torneio.
Como chega Gana
Na estreia de seu novo treinador, Carlos Queiroz, os Black Stars irão com um elenco completamente modificado. Afinal, apenas o goleiro Benjamin Asare estava no elenco que disputou amistosos na última Data Fifa, ainda sob o comando de Otto Addo, em março. Inclusive, o atacante do Grêmio, Francis Amuzu, havia sido convocado para o amistoso, mas não teve liberação do Tricolor. Resta saber se o técnico português dará chance para alguns dos jogadores que entrarão em campo em Puebla em sua lista final para o Mundial.
MÉXICO X GANA
Amistoso Internacional
Data e horário: 22/5/2026 (sexta-feira), às 23h (de Brasília)
Local: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (MEX)
MÉXICO: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Gilberto Mora e Luis Chávez; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez e Armando González. Técnico: Javier Aguirre.
GANA: Benjamin Asare; Dacosta Antwi, Nathaniel Adjei, Terry Yegbe e Jan Gyamerah; Majeed Ashimeru, Salim Adams, Jesurun Rak-Sakyi, Aziz Issah e Ibrahim Osman; Felix Afena-Gyan. Técnico: Carlos Queiroz.
Arbitragem: Não divulgada
