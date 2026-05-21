Pentacampeão: “Querer que Neymar marque? Esquece!”

Jogador que conquistou o pentacampeonato mundial pela Seleção Brasileira em 2022, na Coreia do Sul e no Japão, Gilberto Silva é um dos nomes que se manifestam a favor do atacante Neymar, na lista final de 26 nomes do técnico Carlo Ancelotti. Para ele, afinal, o astro expressa o “jogo bonito” que o planeta anseia em conhecer. Porém, o ex-volante do Atlético Mineiro e do Arsenal (ING) tem uma ressalva muito importante para quem aguarda um jogador mais “voluntarioso” dentro das quatro linhas durante o Mundial dos Estados Unidos/México/Canadá.

“O grupo precisa trabalhar para ele, porque, no momento em que ele tiver oportunidade, fará um gol ou dará uma assistência, decidindo, então, o jogo. Agora, querer que Neymar marque, esquece. Não é o jogo dele. Nunca, aliás, foi. Você tem que saber usar bem o que ele tem de melhor. Acredito que o Carlo sabe fazer isso bem”, acredita Silva, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Neymar pode ser o Messi de 2022

Para reforçar a tese, Gilberto Silva utiliza o exemplo de Messi na Copa de 2022, no Qatar. O camisa 10 de Rosário, na ocasião, terminou o torneio erguendo a Copa do tricampeonato da Argentina.

“É importante que os outros jogadores possam compreender o que o Neymar pode agregar para eles. Há quatro atrás, na Copa do Mundo do Qatar, não me lembro do Messi marcar ninguém. As pessoas querem que o Neymar volte para marcar. Querem que ele volte para marcar atrás de zagueiro e lateral. O Messi não fez isso hora nenhuma. Ele ficou em uma posição estratégica dentro do campo para decidir jogo. Foi o que ele fez muito bem. O Neymar é a mesma coisa”, agregou o ex-volante.

Gilberto Silva soma 93 jogos pela Seleção Brasileira, com três gols e quatro assistências. Pela Amarelinha, ele conquistou quatro títulos. A saber: Copa do Mundo (2002), Copa das Confederações (2005 e 2009) e Copa América (2007).

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