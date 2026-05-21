Neymar preocupa fisicamente e gera dúvidas às vésperas da Copa do Mundo

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo voltou a colocar em pauta a condição física do camisa 10 da Seleção Brasileira. Chamado por Carlo Ancelotti para disputar o Mundial, na América do Norte, o atacante chega cercado por dúvidas após uma longa sequência de problemas físicos nos últimos anos. Atualmente, o jogador trata um edema na panturrilha direita e não deve mais atuar pelo Santos antes do início da competição.

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O atacante não entra em campo pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Desde então, o atacante vive um processo de recuperação física e retomada gradual do ritmo competitivo. Pelo Al-Hilal, atuou em apenas sete partidas oficiais. Já no retorno ao Santos, em 2025, acumulou ausências em pelo menos 30 jogos por diferentes problemas físicos.

Especialista minimiza edema muscular

Para Gabriel Pizetta, especialista ligado à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o atual problema na panturrilha não indica necessariamente uma lesão muscular grave. Segundo ele, o edema identificado nos exames costuma apresentar recuperação relativamente rápida dentro do futebol profissional.

“Normalmente, o edema é diagnosticado por meio de exame de imagem. Isso significa que não houve ruptura das fibras musculares, mas uma alteração detectada no exame. Não quer dizer que o atleta ficará três ou quatro semanas fora”, explicou o especialista. Ainda segundo Pizetta, a tendência é que Neymar volte aos treinamentos antes da Copa do Mundo.

“A panturrilha é uma região naturalmente mais dolorida, então é comum que o atleta sinta desconforto maior. Acredito que não preocupa para a Copa, porque ainda faltam alguns dias até a competição”, acrescentou. O departamento médico da Seleção acompanha a evolução do atacante junto à equipe do Santos.

Sequência será decisiva para recuperação

Apesar da expectativa em torno de um possível retorno em alto nível, o especialista destacou que Neymar ainda precisa recuperar sequência competitiva para atingir melhor condição física. Segundo Pizetta, atletas que passam por lesões importantes dependem de minutagem constante para readquirir confiança e ritmo dentro de campo.

“Todo atleta que passa por uma lesão importante precisa de um período de readaptação ao alto rendimento. Nesse processo, a sequência de jogos é fundamental para recuperar confiança e condição física”, afirmou. Além disso, o especialista ressaltou que o histórico recente de lesões naturalmente aumenta o risco de novos problemas musculares ao longo da temporada.

Mesmo assim, a avaliação é de que Neymar pode chegar em boas condições para ajudar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

“Talvez não vejamos exatamente o Neymar do início da carreira, porque o contexto físico muda ao longo dos anos. Mas acredito que ele possa contribuir muito com a Seleção”, concluiu Pizetta.





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