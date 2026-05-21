Haaland, Odegaard e companhia: Noruega divulga convocados para a Copa

Daqui a pouco mais de 20 dias, a Noruega vai finalmente voltar a disputar um jogo de Copa do Mundo. Os noruegueses retornam após 28 anos ao maior palco do futebol e, nesta quinta-feira, foram divulgados os 26 nomes dos jogadores que vão representar o país nos Estados Unidos, México e Canadá.
A Noruega, treinada pelo Stale Solbakken está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Senegal e Iraque. A estreia da Noruega será no dia 16 de junho, diante do Iraque, às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.
Já na segunda rodada, no dia 22 de junho, os noruegueses enfrentam Senegal, às 21h, no MetLife Stadium, em Nova York. Já a última rodada da fase de grupos será o grande duelo contra a França, no dia 26 de junho, às 16h, novamente no Gillette Stadium.
Para estes jogos, o técnico Stale Solbakken listou os seguintes 26 nomes para representar a Noruega:
- Goleiros: Orjan Nyland, Egil Selvik e Tangvik;
- Defensores: Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Leo Skiri Ostigard, Sondre Langas, Henrik Falchener, Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen, David Moller Wolfe e Fredrik Bjorkan;
- Meio-campistas: Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Thelonious Asgard e Morten Thorsby;
- Atacantes: Erling Haaland, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup e Jans Petter Hauge.
