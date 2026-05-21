Joias do Bairro brilham em mais uma vitória do Botafogo no BR Sub-20

A torcida do Botafogo precisa olhar com mais carinho para a base. Afinal, enquanto a SAF atravessa uma crise administrativa/financeira brutal, as Joias do Bairro respondem com desempenho e resultado. Nesta quinta-feira (21), assim, não foi diferente. No CT do Caju, em Curitiba, a equipe do professor Rodrigo Bellão passou o trator no Athletico-PR: 3 a 0 e quarta vitória consecutiva nesta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20 após o sucesso na rodada 13.
Com a quadra, o Botafogo ganha uma posição na tabela e já aparece no G4, ocupando a quarta colocação, com 23 pontos. Já o Furacão, que não perdia há quatro compromissos, cai para o oitavo lugar, com 19.
Caldas, aos 11 minutos do primeiro tempo, sofreu pênalti. O volante Valim, então, bateu e abriu o score. No segundo tempo, aos 14, o atacante Januário recebeu cruzamento e emendou de canhota para ampliar. Aos 31, o lateral-esquerdo Hernández, contratado neste ano, bateu cruzado e fechou o placar a favor dos cariocas.
O Botafogo volta a campo no dia 27, quarta-feira, contra o Santos, no CT Rei Pelé. Já o Paranaense recebe o Juventude na mesma data.
