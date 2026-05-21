Vasco goleia o América-MG e retoma liderança do Brasileirão Sub-20

O Vasco voltou à liderança do Brasileirão Sub-20 nesta quinta-feira (21/5). Com show de Pedro Augusto, com direito a hat-trick, o Cruz-Maltino goleou o América-MG por 4 a 0, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), pela 13ª rodada, voltando, assim, à primeira colocação. Lucas Melim também marcou, abrindo o caminho da goleada.

O Gigante da Colina perdera o posto por conta da vitória do Palmeiras na última terça (19/5) contra o Corinthians. Agora, com seu décimo triunfo em 13 jogos, chega aos 31 pontos e supera o Verdão (nove) no número de vitórias. Já o América perde posições, mas segue no G8, já que fica em oitavo, com 20 pontos.

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Pedro Augusto dá show em goleada do Vasco

O placar só foi aberto no Nivaldo Pereira no fim da etapa inicial, após o Vasco ficar com um a mais em campo. Afinal, Pedro Belga atingiu o rosto de Alisson e recebeu vermelho direto, aos 42′ do primeiro tempo. Logo dois minutos depois, então, Lucas Melim abriu o marcador para os Crias da Colina. O lateral tabelou com Samuel pela direita, invadiu a área e chutou com força para superar Matheus Simões, contando com desvio no meio do caminho: 1 a 0.

O Cruz-Maltino ampliou a vantagem aos 17′ da etapa final, com Pedro Augusto. O próprio camisa 9 seria o responsável pelo terceiro gol, aos 27′. Inspirado, Pedro Augusto marcaria o quarto gol, aos 40′. Com um a mais e excelente vantagem no jogo, o Vasco administrou a partida, aguardando o apito final e celebrando o retorno à liderança do Brasileirão Sub-20.

Próximos passos

O Vasco ainda tem um jogo antes do mês de junho. É quando encara o Avaí, na próxima quarta (27/5), pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. Como já tem 12 pontos de vantagem sobre o nono colocado, o Cruz-Maltino está próximo de garantir classificação adiantada às quartas de final.

O América, por sua vez, ainda alterna jogos do Brasileirão e do Campeonato Mineiro da categoria. Assim, volta a campo no domingo (24/5), quando encara o Itabirito, pela sétima rodada da fase de grupos do estadual. Depois, também na quarta, recebe o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão.

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