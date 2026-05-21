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Organizada pede saída de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras na Libertadores

Organizada pede saída de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras na Libertadores
Organizada pede saída de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras na Libertadores -

A derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira (20/5), pela fase de grupos da Libertadores, aumentou a pressão sobre o técnico Abel Ferreira. Poucas horas após o revés no Allianz Parque, a Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, publicou um duro manifesto nas redes sociais pedindo a saída do treinador português.

Com o título “Obrigado, Abel. Já deu. Tchau”, a organizada afirmou que o Palmeiras vive uma “miragem” nos últimos anos e criticou o desempenho recente da equipe.. Tudo isso mesmo com os números positivos em competições nacionais e internacionais.

“Os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas ‘históricas’. Mas quando chega a hora da verdade, sobra vice, eliminação, e, no máximo, um Paulista para tentar maquiar a realidade”, escreveu a torcida.

A publicação também direcionou críticas diretamente ao treinador. “Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história. Seu passado vencedor sempre será lembrado. Mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo”, destacou a Mancha Verde.

Na visão da organizada, o principal problema está no futebol apresentado pelo time nas últimas semanas. Além disso, a presidente Leila Pereira também foi alvo das críticas. Segundo a torcida, falta comando nos momentos decisivos.

“Quem acompanha de perto já via um time perdido há meses: chutão para frente, cruzamentos sem sentido, jogadores fora de posição, time desorganizado, sem padrão tático, sem criatividade e sem reação”, escreveu a organizada.

“O Palmeiras não pode viver só de marketing e entrevistas. Nos seus dois mandatos, os títulos grandes passaram longe. Em jogos decisivos, faltou pulso, faltou comando e sobrou discurso”, completou.

 

 

Um post compartilhado por Mancha Alvi Verde (@manchaverdetorcida)

Palmeiras vive momento turbulento

O ambiente já vinha se deteriorando após tropeços recentes no Campeonato Brasileiro, mas a derrota para o Cerro Porteño elevou a temperatura nos bastidores. Afinal, além de perder a liderança do Grupo F da Libertadores, o Verdão registra sua pior campanha no torneio desde a chegada de Abel Ferreira ao comando técnico.

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