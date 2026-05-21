Organizada pede saída de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras na Libertadores

A derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira (20/5), pela fase de grupos da Libertadores, aumentou a pressão sobre o técnico Abel Ferreira. Poucas horas após o revés no Allianz Parque, a Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, publicou um duro manifesto nas redes sociais pedindo a saída do treinador português.

Com o título “Obrigado, Abel. Já deu. Tchau”, a organizada afirmou que o Palmeiras vive uma “miragem” nos últimos anos e criticou o desempenho recente da equipe.. Tudo isso mesmo com os números positivos em competições nacionais e internacionais.

“Os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas ‘históricas’. Mas quando chega a hora da verdade, sobra vice, eliminação, e, no máximo, um Paulista para tentar maquiar a realidade”, escreveu a torcida.

A publicação também direcionou críticas diretamente ao treinador. “Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história. Seu passado vencedor sempre será lembrado. Mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo”, destacou a Mancha Verde.

Na visão da organizada, o principal problema está no futebol apresentado pelo time nas últimas semanas. Além disso, a presidente Leila Pereira também foi alvo das críticas. Segundo a torcida, falta comando nos momentos decisivos.

“Quem acompanha de perto já via um time perdido há meses: chutão para frente, cruzamentos sem sentido, jogadores fora de posição, time desorganizado, sem padrão tático, sem criatividade e sem reação”, escreveu a organizada.

“O Palmeiras não pode viver só de marketing e entrevistas. Nos seus dois mandatos, os títulos grandes passaram longe. Em jogos decisivos, faltou pulso, faltou comando e sobrou discurso”, completou.

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Palmeiras vive momento turbulento

O ambiente já vinha se deteriorando após tropeços recentes no Campeonato Brasileiro, mas a derrota para o Cerro Porteño elevou a temperatura nos bastidores. Afinal, além de perder a liderança do Grupo F da Libertadores, o Verdão registra sua pior campanha no torneio desde a chegada de Abel Ferreira ao comando técnico.

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