Internacional x Flamengo (feminino): Onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Flamengo entram em campo neste sábado (22), às 21h30, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. As equipes chegam para o confronto separadas por apenas um ponto na tabela, aumentando ainda mais a importância da partida na briga pelas primeiras posições da competição.
Os torcedores terão entrada liberada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível e realização de check-in no programa Mundo Colorado. Dessa forma, a expectativa é de bom público para acompanhar o duelo entre as Gurias Coloradas e as Meninas da Gávea.
Atualmente, o Internacional ocupa a quinta colocação do Brasileirão Feminino, com 20 pontos conquistados. Até aqui, a equipe soma seis vitórias, dois empates e três derrotas na competição. Enquanto isso, o Flamengo aparece logo atrás, na oitava posição, com 19 pontos, acumulando cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.
Onde assistir
A partida entre Internacional e Flamengo terá transmissão ao vivo do SporTV.
Como chega o Inter
As Gurias Coloradas chegam para o confronto após derrota por 3 a 0 para o Bahia na última rodada do campeonato. Além disso, a equipe sofreu todos os gols ainda no primeiro tempo da partida.
O resultado marcou a primeira derrota do Internacional atuando fora de casa nesta edição do Brasileirão Feminino. Agora, o time tenta reagir diante da torcida para seguir firme na parte de cima da tabela.
Como chega o Flamengo
Por outro lado, o Flamengo chega embalado após vencer o Fluminense por 1 a 0 no clássico carioca. O gol da vitória foi marcado por Cristiane, que comemorou aniversário no mesmo dia da partida.
Assim, a atacante conseguiu celebrar em dobro o triunfo rubro-negro na última rodada do Brasileirão Feminino.
INTERNACIONAL X FLAMENGO
12ª rodada do Brasileirão feminino
Data e Horário: 22/5/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre
INTERNACIONAL: Gabi Barbieri; Paulinha, Sorriso, Bianca Martins e Soll; Myka, Pati Llanos e Darlene; Aninha, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
FLAMENGO: Vivi; Núbia (Monalisa), Flávia Mota, Sofia e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni (Thaisa Moreno), Mariana Fernandes (Kaylane Vieira) e Laysa; Cristiane e Fernandinha (Brendha). Técnico: Celso Silva.
Árbitra: Tainan Bordignon Somensi (SC)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook