Fluminense de olho: Conmebol muda local de Bolívar x Rivadavia

Mudança importante no Grupo C da Libertadores, que tem o Fluminense como brasileiro representante. Nesta quinta-feira (21/5), a Conmebol anunciou a mudança de local do jogo entre Bolívar (BOL) e Independiente Rivadavia (ARG), pela sexta e última rodada da fase de grupos. Com caos em La Paz, capital política da Bolívia, a entidade optou por trocar a cidade sede da partida.

Dessa forma, o duelo passa do Estádio Hernando Siles, a 3.650m de altitde, para o Estádio Ramón Aguilera Costas, em Santa Cruz de la Sierra, também na Bolívia, mas apenas a 428m acima do nível do mar. Segundo informações do “ge”, os protestos na Bolívia, com direito a instabilidade social por conta das greves no início de maio, motivaram a mudança por parte da Conmebol.

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O mesmo valeu, bom lembrar, para os duelos entre Always Ready (BOL) x Mirassol, pela Libertadores, e Independiente Petrolero (BOL) e Botafogo, pela Sul-Americana. Ambos os jogos passaram para Assunção, no Paraguai, sede da Conmebol.

Como isso afeta o Fluminense

Em terceiro no Grupo C da Libertadores, com cinco pontos, o Fluminense vê com bons olhos a notícia. Isso porque o Bolívar (também com cinco, mas em segundo) conhecidamente é forte em seus domínios. Como o Flu precisa vencer e torcer por um tropeço dos bolivianos, a mudança de estádio pode ajudar o Rivadavia, já classificado em primeiro.

O Flu aparece atrás do Bolívar por conta do confronto direto. Afinal, no primeiro turno, vitória boliviana por 2 a 0 exatamente no Estádio Hernando Siles. Como o Tricolor venceu “apenas” por 2 a 1 no returno, ficou atrás no critério de desempate de confronto direto por conta do saldo de gols (-1). Assim, na última rodada, contra o La Guaira (VEN), a equipe de Luis Zubeldía precisa de um resultado melhor do que o Bolívar para tentar avançar. A situação pode mudar caso os venezuelanos vençam o Rivadavia, no jogo desta quinta, às 19h (de Brasília).

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