Flamengo pode ter reforços caseiros contra o Palmeiras

O Flamengo pode contar com dois reforços importantes para a “final” contra o Palmeiras, neste sábado (23/5), no Maracanã. Nesta quinta-feira (21/5), dia seguinte ao triunfo sobre o Estudiantes (ARG), pela Libertadores, Gonzalo Plata e Erick Pulgar treinaram com o restante da equipe e podem ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim.

O ponta é desfalque há três partidas. Afinal, sofreu uma pancada no joelho esquerdo há 11 dias e ficou fora das partidas contra Vitória, pela Copa do Brasil, Athletico, pelo Brasileirão, e Estudiantes, pela Libertadores. Agora, porém, está próximo de voltar ao time.

Pulgar, por outro lado, é desfalque há bem mais tempo. Ele não vai a campo desde o dia 2 de abril, quando o Flamengo perdeu por 3 a 0, pela nona rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele recebeu vermelho direto por agredir Agustín Sant’Anna e, no mesmo lance, lesionou o ombro direito.

Assim, desfalcou a equipe por 14 jogos seguidos, se contabilizarmos a partida cancelada contra o Medellín (COL), pela Libertadores, dia 7 de maio. Neste período, aliás, Pulgar cumpriu sua suspensão de quatro partidas pela agressão ao jogador do Red Bull Bragantino. Desta forma, está livre para voltar a atuar. Na sua ausência, o técnico Leonardo Jardim encontrou Evertton Araújo e Jorginho como titulares na posição.





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