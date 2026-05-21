Conmebol confirma W.O a favor do Flamengo por jogo contra o Medellín

A Conmebol confirmou na tarde desta quinta-feira (21/5) o resultado oficial do jogo cancelado entre Independiente Medellín (COL) e Flamengo, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Por conta da confusão que impediu a continuidade da partida, o Rubro-Negro foi declarado vencedor por 3 a 0 (W.O). Além disso, o Medellín terá de cumprir suspensão de cinco jogos com portões fechados.

Há uma semana, no dia 14 de maio, a Conmebol já punira preventivamente o Medellín pelas confusões que ocasionaram no cancelamento da partida contra o Flamengo. Na ocasião, a punição era uma suspensão de 60 dias para a equipe, que não poderia levar torcedores para jogos como mandante e visitante.

O jogo entre Medellín x Flamengo foi interrompido ainda nos primeiros minutos, quando o placar anotava 0 a 0. Após invasão de campo e lançamento de diversos objetos na direção do gramado, o árbitro Jesús Valenzuela (VEN) paralisou a partida e ordenou que os jogadores se dirigissem a seus vestiários. Após mais de uma hora de análise com o delegado da partida, optou-se, então, pelo cancelamento do prélio por falta de segurança.





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