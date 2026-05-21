Barreal recebe apenas advertência e cumprirá suspensão automática no Santos

O atacante Álvaro Barreal desfalcará o Santos apenas na partida contra o Grêmio, neste sábado (23/5), pelo Campeonato Brasileiro. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após a expulsão diante do Coritiba, o meia argentino teve a punição convertida em advertência e cumprirá apenas a suspensão automática pela expulsão.

O lance que motivou o julgamento aconteceu no segundo tempo da partida do último domingo. Ao interromper um contra-ataque, Barreal acertou o atacante Breno Lopes e recebeu cartão vermelho direto. Na súmula, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli justificou a expulsão ao relatar que o santista aplicou uma entrada “com uso de força excessiva”, atingindo as pernas do adversário.

Inicialmente, o jogador foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de agressão física durante a partida e prevê gancho de quatro a 12 jogos em casos mais graves. No entanto, a Sexta Comissão Disciplinar do STJD optou por converter a punição em advertência, reduzindo o impacto esportivo para o Santos.

Com isso, Barreal fica fora apenas do compromisso diante do Grêmio. Assim, deverá retornar ao time na partida contra o Vitória, marcada para o próximo dia 30, às 21h, na Vila Belmiro. Aliás, este é o último compromisso santista antes da pausa para a Copa do Mundo.

Na tabela, o Santos ocupa a 16ª colocação, com 18 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe leva vantagem sobre o Corinthians, primeiro time dentro do Z4, apenas pelo saldo de gols.

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