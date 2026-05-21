Dembélé diz que prefere atuar com Olise do que com Mbappé na França

A seleção da França chega para a Copa do Mundo com um dos ataques mais fortes do torneio, mas uma declaração de Ousmane Dembélé chamou atenção nos bastidores da equipe. Em entrevista à RMC Sport, o atacante afirmou que tem mais facilidade para atuar ao lado de Michael Olise do que com Kylian Mbappé.

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“Eu me adapto a qualquer esquema, mas me entendo melhor com o Olise. O Mbappé se movimenta mais pela esquerda e por dentro. Com o Michael, existe uma troca de posições mais natural”, explicou o jogador do PSG.

Dembélé também comentou sobre a liberdade tática que vem recebendo de Didier Deschamps na seleção francesa. Segundo o atacante, o treinador passou a permitir uma movimentação maior no setor ofensivo ao longo do último ano.

“Há cerca de um ano, o treinador começou a me dar muito mais liberdade na seleção. A gente conversa bastante para testar diferentes posicionamentos”, revelou.

Para o atacante, essa troca constante de posições é justamente uma das armas da equipe para dificultar a marcação dos adversários.

“Não ficamos presos apenas à direita ou ao centro. Tento mostrar minhas qualidades tanto aberto pela direita quanto atuando mais centralizado. Ou seja, isso acaba criando muito caos para os defensores”, afirmou.

Por fim, Dembélé ainda acredita que essa dinâmica ofensiva pode ser decisiva para o desempenho da França na Copa do Mundo.

“Acho que mudar de posição o tempo todo pode funcionar muito bem”, completou.

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