Gustavo Gómez ganha homenagem no Palmeiras por recorde de títulos

O Palmeiras prestou uma homenagem especial a Gustavo Gómez nesta quinta-feira (21/5). Afinal, agora o Museu de Troféus do clube conta com um espaço exclusivo dedicado ao zagueiro paraguaio, com imagens marcantes da trajetória alviverde e itens pessoais que simbolizam momentos históricos da carreira no Verdão.

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Entre os objetos expostos estão uma camisa utilizada na final da Copa do Brasil, a chuteira da decisão do Campeonato Paulista, a bandeira usada na comemoração do título da Recopa Sul-Americana e uma braçadeira de capitão, símbolo da liderança exercida pelo defensor desde sua chegada, em 2018.

Paulistão especial para Gómez no Palmeiras

Aliás, a homenagem acontece poucos meses após Gómez alcançar uma marca histórica. Em 8 de março deste ano, ao conquistar o Campeonato Paulista, o paraguaio se tornou o maior campeão da história do Palmeiras, com 13 títulos conquistados. Aos 33 anos, ele tem contrato com o clube até dezembro de 2027.

Emocionado, o capitão agradeceu ao clube e destacou sua conexão com o Verdão.

“Acho que achei meu lugar no mundo. Só quero agradecer ao Palmeiras por tudo que fez por mim. Desde que cheguei me ajudou não só como atleta. Dentro do CT, com todos vocês, aprendi a melhorar no dia a dia, melhor pai, filho, atleta. Aprendi muito. Acho que ainda tem lenha para queimar. Se Deus quiser esse ano vamos tentar carimbar mais títulos e seguir escrevendo história nesse clube gigante”, afirmou.

Além disso, o zagueiro também refletiu sobre o significado de ser campeão e deixou uma mensagem de superação.

“Campeão não é só levantar títulos. E quem se levanta depois de uma derrota, quem não desiste”, completou.

Desde que chegou ao Palmeiras, o defensor soma 408 partidas, além de 46 gols e 12 assistências. Números que reforçam seu protagonismo em uma das eras mais vitoriosas da história do clube.

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