Atlético faz reunião com Fred e tenta contratação junto ao Fenerbahçe

De férias em Belo Horizonte, o meia Fred, do Fenerbahçe, reuniu-se com o Atlético na última quarta-feira (20). No encontro, os dirigentes do Galo demonstraram mais uma vez a vontade de contratá-lo na próxima janela de transferências, de acordo com o “canal do Frossard”. O clube esbarra em um empecilho: o jogador tem contrato com os turcos até junho de 2027.
LEIA MAIS: Atlético muda base da equipe contra o Cienciano, pela Sul-Americana
O Atlético tentará a liberação de Fred sem custos com a equipe de Istambul. Dessa maneira, o atleta ficaria livre para retornar ao Galo, onde foi formado. Para isso, a diretoria precisa convencer o Fenerbahçe pela liberação, o que não é fácil. No início do ano que vem, Fred poderá assinar um pré-contrato com outro clube.
Em fevereiro deste ano, o executivo de futebol, Paulo Bracks, negociou a contratação do atleta, mas esbarrou no contrato em vigência.
Fred disputou 45 partidas na atual temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências. O Fenerbahçe terminou na segunda colocação do Campeonato Turco, com 74 pontos, três a menos que o rival Galatasaray, que se sagrou como campeão.
O meio-campista está no futebol turco desde 2023, quando o Fenerbahçe pagou cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões no câmbio daquela época) mais 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões) em bônus ao Manchester United.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.