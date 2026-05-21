Fluminense anuncia renovação com Júlio Fidelis

O Fluminense anunciou na tarde desta quinta-feira (21/5) a renovação contratual do lateral-direito Júlio Fidelis, de 19 anos. O Moleque de Xerém, que tinha contrato até o fim de 2028, assinou novo vínculo até abril de 2031. A assinatura, de acordo com o próprio clube, se deu nesta quinta, no CT Carlos Castilho.

“Estou muito feliz, esse é o sonho de todo Moleque de Xerém. Cheguei cedo no clube, eu era uma criança, e fiz toda a construção da minha vida pessoal e profissional no Fluminense. Espero dar continuidade ao trabalho e que a gente seja muito feliz”, disse o atleta ao site oficial do clube.

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Natural de Macaé, no Rio de Janeiro, Júlio Fidelis atua pelo Fluminense desde 2015, após chegar ao clube por meio de uma unidade da antiga Escola Oficial de Futebol tricolor, o projeto Guerreirinhos. Em 2024, aliás, foi campeão do Torneio Leonel Sánchez Lineros Sub-18, disputado no Chile, com campanha de 100% de aproveitamento.

O atleta, que soma convocações para as seleções brasileiras de base, estreou profissionalmente pelo Tricolor em agosto de 2025, contra o Bahia, pelo Brasileirão. Desde então, já entrou em campo sete vezes pela equipe principal. Nesta temporada, também conquistou a Taça Guanabara com o Fluminense.





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