Otamendi vai deixar o Benfica e encaminha retorno ao River Plate

Nicolás Otamendi está muito perto de voltar ao futebol argentino. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (21) pela imprensa local, o zagueiro deixará o Benfica após seis temporadas e deve assinar com o River Plate assim que encerrar sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026.

LEIA MAIS: Dembélé diz que prefere atuar com Olise do que com Mbappé na França

De acordo com a imprensa argentina, o defensor de 38 anos já possui um acordo verbal encaminhado com o clube de Buenos Aires. O River ofereceu um contrato válido por 18 meses, proposta que agradou ao jogador.

Otamendi decidiu não renovar seu vínculo com o Benfica, mesmo após o clube português demonstrar interesse em estender o contrato por mais uma temporada. O argentino também recebeu sondagens de equipes da Espanha e da Arábia Saudita, mas optou pelo retorno ao futebol do seu país.

O zagueiro encerra sua passagem pelo Benfica como um dos jogadores mais importantes do elenco nos últimos anos. Ao todo, disputou 281 partidas oficiais pelo clube português, sendo titular em 280 delas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.