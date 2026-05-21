Corinthians pode igualar seu melhor início de Libertadores na história

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (21/5), às 21h30, diante do Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o Timão busca confirmar matematicamente a liderança do Grupo E. Além disso, quer manter viva a chance de terminar a primeira fase com a melhor campanha geral da competição.

Até aqui, a equipe comandada por Fernando Diniz soma três vitórias por 2 a 0, contra Platense, Independiente Santa Fe e o próprio Peñarol, além de um empate por 1 a 1 diante do Santa Fe, na Colômbia. Se voltar a vencer, o Corinthians igualará sua melhor largada em fases de grupos da Libertadores. Assim, repetindo as campanhas de 2010 e 2015, quando somou quatro vitórias e um empate nas cinco primeiras rodadas.

Mesmo um empate já será suficiente para assegurar a ponta do grupo e garantir a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final. Além disso, o clube ainda pode mirar um feito maior. Neste caso, repetir as campanhas invictas de 2010 e 2012, ano em que conquistou seu único título continental, quando terminou a primeira fase sem derrotas.

Com dez pontos, o Corinthians lidera o Grupo E e chega ao Uruguai com tranquilidade na tabela. Contudo, também tem o objetivo de transformar a boa campanha em trunfo. Afinal, a liderança geral garante que o Timão decida todos os jogos do mata-mata na Neo Química Arena.

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