Jorge Jesus diz que deixa o Al-Nassr após título saudita com Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus conquistou mais um título na carreira nesta quinta-feira (21). O treinador português levou o Al-Nassr ao título do Campeonato Saudita após a vitória por 4 a 1 sobre o Damac, com dois gols de Cristiano Ronaldo. Depois da partida, o técnico afirmou que encerra sua passagem pelo clube com a sensação de missão cumprida, principalmente por ter conseguido dar ao craque português seu primeiro título nacional na Arábia Saudita.

“Foi uma vitória de todos. Quando aceitei esse desafio, sabia o quanto seria difícil enfrentar um Al-Hilal muito forte. Precisávamos ser melhores, e conseguimos isso porque construímos um grupo muito unido. Essa conquista é de toda a equipe, mas especialmente do Cristiano, que ainda não tinha conquistado um título na Arábia Saudita”, declarou Jorge Jesus em entrevista ao canal Goat.

O treinador também revelou que já considerava sua passagem pelo Al-Nassr encerrada após alcançar esse objetivo. De acordo com ele, a promessa feita a Cristiano Ronaldo pesou na decisão de aceitar o trabalho.

“Eu disse a ele que iria ajudá-lo a ser campeão. Conseguimos conquistar o título e agora meu ciclo acabou. Esse foi meu último jogo pelo Al-Nassr”, afirmou.

Mesmo confirmando a saída, Jorge Jesus ainda não definiu qual será o próximo passo da carreira. O técnico contou que pretende passar alguns dias de férias em Portugal antes de viajar ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro. No entanto, fez questão de negar qualquer relação da visita com negociações no futebol brasileiro.

“Vou descansar em Portugal por alguns dias e depois quero ir ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Mas apenas para férias, não para treinar”, comentou, em tom descontraído.

Por fim, o português destacou a dificuldade da campanha deste ano e afirmou que esse foi o título mais complicado que conquistou no futebol saudita. Jorge Jesus também voltou a elogiar Cristiano Ronaldo pela importância dentro e fora de campo.

“Foi o campeonato mais difícil que conquistei aqui. No Al-Hilal, fomos campeões com muita vantagem. Desta vez foi diferente. O Cristiano ajudou o Al-Nassr a crescer muito, não só dentro da Arábia Saudita, mas também internacionalmente”, concluiu.

Veja a comemoração após o título do Al-Nassr:

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