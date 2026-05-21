Leila defende Abel, mas avisa sobre possível eliminação: “Inconcebível”

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as críticas da torcida ao técnico Abel Ferreira nesta quinta-feira. Durante um evento em homenagem a Gustavo Gómez no museu do clube, a dirigente reafirmou que não pauta sua gestão pela pressão de setores das arquibancadas. Além disso, Leila destacou que prefere agir com a razão para resolver os problemas internos do Verdão.

“Eu já falei, diversas vezes, que não administro o Palmeiras segundo opinião de uma parte da torcida. Com relação à manifestação, eu não vejo nenhuma, não tomo conhecimento do que organizada fala sobre mim ou minha gestão. Administro ouvindo nossos profissionais, vivenciando a rotina, é nisso que me pauto. Sei que a grande maioria dos torcedores ficam chateados, entendo a preocupação, também fico. Mas tenho que agir com a razão”, disse, antes de completar:

“Faço as cobranças dentro da academia e as críticas que eu acho que não são construtivas eu deleto imediatamente. O torcedor é passional e eu não posso ser. Nosso trabalho continua e eu não vi essa parte da torcida quando fomos campeões paulistas, não vi dando parabéns ao nosso trabalho. Engraçado que só aparece nos momentos difíceis”, ressaltou.

Organizada na bronca

A principal torcida organizada do Palmeiras divulgou uma nota exigindo a demissão de Abel Ferreira. Em resposta, a presidente Leila Pereira afirmou que deseja ver o treinador e os torcedores felizes. Ela destacou que toda a diretoria trabalha para satisfazer a torcida, o maior patrimônio do clube, mas lembrou que o time não vencerá sempre. Além disso, explicou que a diretoria cobra jogadores e comissão técnica nos bastidores, reconhecendo o desempenho ruim contra o Cerro Porteño.

“Acho inconcebível não passar para a próxima fase da Libertadores”, destacou.

O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0 e vai jogar a vida na Libertadores na última rodada. Além disso, a derrota em casa praticamente decretou que a equipe se classificará como segundo de seu grupo — um empate no Paraguai contra o Sporting Cristal garante ao Cerro a liderança do Grupo F.