STJD multa Internacional e Vasco por atraso em reinício de jogo

A Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Vasco e o Internacional em R$ 2 mil cada um. Os clubes atrasaram o reinício da partida no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em mais de dois minutos. Na ocasião, o Colorado goleou o Cruz-Maltino por 4 a 1, no último sábado.

No mesmo julgamento, os auditores suspenderam o zagueiro Carlos Cuesta por um jogo, devido à expulsão após falta forte em Allex no segundo tempo. A comissão, aliás, tomou as decisões por unanimidade nesta quinta-feira, em primeira instância, e os clubes ainda podem recorrer.

A súmula do árbitro apontou que o Cruz-Maltino e o Colorado atrasaram o reinício do confronto em dois minutos. Segundo o documento, as duas equipes retornaram ao gramado com três minutos de atraso, o que levou o tribunal a julgar ambos os clubes com base no artigo 206 do CBJD.

No caso de Cuesta, os auditores aplicaram um jogo de suspensão com base no artigo 254 do Código, que pune a prática de jogada violenta. A decisão unânime, aliás, ainda cabe recurso.

“Conforme o registrado pelo árbitro da partida, no primeiro minuto de acréscimo do segundo tempo, Carlos Cuesta, jogador do Vasco, foi expulso com cartão vermelho direto por cometer jogo brusco grave. Por essa conduta, o atleta foi julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que circunscreve a prática de jogada violenta”, comunicou o STJD.

Por fim, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24/5), às 20h30, o time enfrentará o RB Bragantino, dentro de São Januário.

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