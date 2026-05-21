Cristiano Ronaldo volta a ser campeão nacional após cinco anos

Cristiano Ronaldo voltou a conquistar um título nacional nesta quinta-feira (21) após o Al-Nassr garantir o Campeonato Saudita na rodada final da competição. A conquista encerrou um longo período sem troféus de liga para o atacante português, que não levantava um campeonato desde a temporada 2019/20, quando venceu a Serie A com a Juventus.

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Desde que chegou ao futebol saudita, Cristiano havia conquistado apenas a Copa dos Campeões Árabes em 2023, torneio que não tinha reconhecimento oficial da Fifa na época. Dessa forma, o título saudita representa sua primeira grande conquista oficial pelo Al-Nassr.

Além disso, o camisa 7 também encerrou um jejum sem títulos de clubes que durava desde 2021, quando venceu a Copa da Itália ainda pela Juventus. Agora, aos 41 anos, Cristiano Ronaldo amplia ainda mais sua coleção de troféus e chega à marca de 35 títulos na carreira profissional.

Veja a comemoração de Cristiano Ronaldo:





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