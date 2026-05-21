Flamengo define multa milionária para joia do Mirassol

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (21/5), a contratação de Cristian Araújo, joia do Mirassol de 16 anos, que fechou um acordo até 2029 com o clube carioca. O meia terá uma multa rescisória fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 291 milhões) para clubes do exterior. O projeto visa que o meia dê sequência ao processo de desenvolvimento dentro das categorias de base rubro-negras até uma futura transição para o elenco profissional

O jogador se destacou na última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, ele foi titular da equipe paulista mesmo com apenas 15 anos e deu uma assistência na vitória sobre o Forte-ES na primeira rodada.

Além disso, o Rubro-Negro tem investindo pesado em jovens destaques no futebol brasileiro e sul-americano. O comando da categoria está sob as mãos do português Alfredo Almeida.

Por fim, além de Cristian, outras joias chegaram ao clube: o volante Pedro Henrique (Paysandu), o lateral-esquerdo Gustavo Ramirez (Mirassol), o meia Juan Sayago (River Plate), e os atacantes Josmar (Avaí) e Diego Reyes (América-MEX).