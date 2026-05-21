Atlético vence o Cienciano e incendeia briga por vaga na Sul-Americana

O Atlético segue mais vivo do que nunca na Copa Sul-Americana. Em duelo decisivo realizado na noite desta quinta-feira (21), o Galo cumpriu seu papel e derrotou o Cienciano por 2 a 0 na Arena MRV. Os gols do triunfo alvinegro foram anotados por Renan Lodi e Bernard. Ambos balançaram as redes ainda no primeiro tempo.

Com o resultado positivo em Belo Horizonte, o cenário do Grupo B se transformou em uma disputa eletrizante para a jornada final. O Atlético alcançou os mesmos sete pontos de Puerto Cabello e Cienciano na tabela de classificação. No entanto, por causa do saldo de gols qualificado, o time mineiro ganha força na luta pela liderança isolada da chave.

Primeiro tempo avassalador garante a vantagem do Atlético

O Galo iniciou a partida pressionando as linhas defensivas dos visitantes desde os primeiros movimentos. A postura agressiva surtiu efeito aos 26 minutos. O atacante Cuello recebeu bom passe na direita e cruzou com precisão. O lateral esquerdo Renan Lodi apareceu livre na segunda trave e finalizou de primeira para abrir o placar.

Sem diminuir a intensidade, os donos da casa continuaram controlando as ações no meio de campo. Aos 32 minutos, o jovem Alan Minda arriscou um belo chute de fora da área e carimbou a trave peruana. O segundo gol atleticano saiu pouco depois, aos 37 minutos, em mais um avanço em velocidade.

Cuello escapou novamente pelo lado direito do ataque e cruzou rasteiro. O meia Bernard se antecipou aos marcadores e mandou a bola na gaveta do goleiro Espinoza. A bela exibição coletiva garantiu uma vantagem confortável para o time brasileiro antes do intervalo na Arena MRV.

Controle de ritmo e sustos na etapa complementar

Na volta do intervalo, o Cienciano realizou alterações e tentou adiantar sua equipe no gramado. O clube peruano apostou frequentemente em cruzamentos na área do Galo. O goleiro Everson precisou intervir em cabeçadas perigosas de Garcés e Bandiera para manter a meta mineira intacta.

O técnico alvinegro promoveu as entradas de Victor Hugo e Dudu para dar fôlego novo ao ataque. O Atlético encontrou espaços nos contragolpes e quase ampliou com Renan Lodi, que finalizou rente à trave. Nos minutos finais, a zaga mineira segurou o ímpeto rival com firmeza. Por fim, o Galo assegurou os três pontos valiosos perante a massa atleticana na temporada 2026.

ATLÉTICO-MG 2 x 0 CIENCIANO

Copa Sul-Americana – Fase de Grupos (5ª Rodada)

Data e hora: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Renan Lodi, 26’/1ºT (1-0); Bernard, 37’/1ºT (2-0)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi (Lyanco, 36’/2ºT), Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon (Alan Franco, Intervalo), Alexsander (Dudu, 32’/2ºT) e Bernard (Cissé, 15’/2ºT); Alan Minda, Cuello (Victor Hugo, 15’/2ºT) e Cassierra. Técnico: Fernando Diniz.

CIENCIANO: Espinoza; Becerra, Amondarain (Aguilar, 45’/1ºT), Claudio Núñez (Yovera, Intervalo) e Caparó (Martinich, Intervalo); Robles, Barreto, Souza e Hohberg (Cavero, 25’/2ºT); Bandiera (Romagnoli, 24’/2ºT) e Garcés. Técnico: Horacio Melgarejo.

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Nataly Artega (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Maycon, Bernard, Cuello e Lyanco (CAM); Claudio Núñez, Aguilar e Lyanco (CIE)