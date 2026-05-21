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Vitória do Rivadavia sobre La Guaira ajuda Fluminense na Libertadores

Vitória do Rivadavia sobre La Guaira ajuda Fluminense na Libertadores
Vitória do Rivadavia sobre La Guaira ajuda Fluminense na Libertadores -

O Fluminense ganhou uma boa notícia nesta quinta-feira (21/5). No encerramento da quinta rodada do Grupo C da Libertadores, o Independiente Rivadavia acabou com as chances do Deportivo La Guaira assumir a vice-liderança. Já classificados e com o topo da tabela garantido, os argentinos venceram os venezuelanos por 4 a 2, atingindo 13 pontos. O tropeço manteve o La Guaira na lanterna, com três pontos. Bolívar e o Tricolor estão com cinco somados.

Assim, na rodada final, o Fluminense enfrenta o La Guaira no Maracanã, enquanto o Rivadavia visita o Bolívar em Santa Cruz de la Sierra. A Conmebol, aliás, transferiu esta partida, que aconteceria em La Paz, devido à instabilidade na capital boliviana. Assim, o Tricolor joga sua vida para se manter na competição.

Veja situação do grupo da Libertadores

Independiente Rivadavia (13 pontos): Classificado na liderança.

Bolívar (5 pontos): Só depende dele. O time, aliás, leva a melhor sobre o Flu no confronto direto. Se empatar, precisa que o Fluminense perca e que o La Guaira não tire a diferença no saldo (0 a -5). Em caso de derrota, o Tricolor passa até com um empate.

Fluminense (5 pontos): Tem a obrigação de vencer o La Guaira e torcer por um tropeço do Bolívar, já que os bolivianos levam vantagem no confronto direto. O Tricolor só se classifica com empate se o Bolívar perder o jogo dele.

Deportivo La Guaira (3 pontos): Precisa de um milagre: vencer o Flu e torcer para o Bolívar perder. Caso os bolivianos empatem, o La Guaira tem que golear para tirar a diferença de saldo (-5 contra 0). Se empatar com o Fluminense, está fora.

Fluminense na Libertadores

A caminhada começou com um empate sem gols diante do La Guaira na Venezuela, seguido por um revés doloroso contra o Rivadavia por 2 a 1 em pleno Maracanã. Posteriormente, a derrota por 2 a 0 na altitude de La Paz ligou o sinal de alerta máximo dentro do clube.

A reação iniciou na quarta rodada com o empate heroico arrancado na Argentina e ganhou força com o triunfo desta terça-feira. Agora, antes de decidir seu destino continental, o foco da equipe carioca muda temporariamente para o Campeonato Brasileiro. No entanto, a comissão técnica sabe que o secador estará ligado nesta quinta-feira (21) no duelo atrasado entre La Guaira e Rivadavia. Por fim, uma vitória argentina ou um empate nesse jogo mantém o Flu em vantagem direta contra as pretensões dos venezuelanos.

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