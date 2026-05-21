Eduardo Domínguez celebra vitória do Atlético e elogia evolução tática

O técnico Eduardo Domínguez demonstrou bastante alívio após o triunfo crucial do Atlético sobre o Cienciano na Copa Sul-Americana. Em sua entrevista coletiva na Arena MRV, o comandante do Galo enalteceu a postura de seus atletas. O treinador destacou que o grupo vem encontrando o entrosamento ideal no gramado. Por causa disso, o argentino pediu serenidade para avaliar o atual momento da equipe.

“Apesar dos resultados de outras partidas, já dava a tranquilidade e a confiança de que a equipe vai encontrando a evolução e associações entre os jogadores dentro de campo. Isso é o que vejo como o mais difícil de encontrar. A partir da vitória no clássico, se acumulou tudo e não se podia ver a evolução por causa dos resultados. Me parece que precisamos ter tranquilidade e saber o que estamos fazendo bem quando não ganhamos e também porque ganhamos e o que teremos que melhorar”, avaliou o técnico.

Alívio com a defesa e sintonia com a massa atleticana

O treinador, conhecido popularmente como “Barba”, admitiu que o setor recuado correu riscos durante a segunda etapa da partida. No entanto, ele celebrou o fato de o adversário peruano não ter aproveitado os lances de perigo. Para o comandante alvinegro, o resultado positivo serve para espantar o pessimismo recente que rondava os bastidores do clube mineiro.

“Hoje passamos por situações muito parecidas, que estávamos sofrendo, mas o rival não converteu. Se acontecesse, iríamos falar outra vez um pouco do mesmo e voltar com aquele pessimismo. A equipe mostrou boas coisas. Os torcedores ficaram muito contentes pois voltamos a vencer na nossa casa. Isso nos dá satisfação e motivação para seguir até a última partida antes do Mundial”, acrescentou Domínguez.

Desafio importante do Atlético no Campeonato Brasileiro

O elenco atleticano não terá muito tempo para comemorar o sucesso no torneio continental. O foco da comissão técnica muda imediatamente para os compromissos do Campeonato Brasileiro. O clube mineiro visitará o Corinthians no próximo domingo (24), em São Paulo. O confronto interestadual será válido pela 17ª rodada do torneio nacional.

Atualmente, o time de Belo Horizonte ocupa a décima posição na tabela de classificação, somando 21 pontos. Por outro lado, a equipe paulista amarga a zona de rebaixamento do campeonato. Uma vitória fora de casa é fundamental para manter o grupo embalado até a pausa para a Copa do Mundo. Por fim, a delegação viaja confiante em busca de mais três pontos em solo paulista.