Entenda por que o Atlético está fora dos playoffs da Sul-Americana

A combinação de resultados desta quinta-feira (21) acabou com qualquer possibilidade de o Atlético avançar na segunda colocação do Grupo B. O cenário atual da Copa Sul-Americana impede que o clube repita a campanha de 2025, quando disputou a fase de playoffs. A vitória alvinegra por 2 a 0 sobre o Cienciano-PER, somada ao empate por 1 a 1 entre Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU, limitou os caminhos da equipe mineira no torneio continental.

Agora, o elenco liderado por Eduardo Domínguez encara uma situação de tudo ou nada na rodada de encerramento. O time de Belo Horizonte terminará a primeira fase na liderança isolada ou acabará na terceira posição da tabela. Essa última perspectiva resultaria na eliminação precoce da competição sul-americana. Uma vitória simples diante do Puerto Cabello-VEN na jornada final garante a classificação direta para as oitavas de final.

Regras de desempate da Conmebol

A tabela de classificação apresenta um tríplice empate com sete pontos somados entre Atlético, Puerto Cabello e Cienciano. Diante dessa igualdade, os critérios de desempate da entidade organizadora modificam a contabilidade tradicional. O regulamento oficial determina a exclusão dos resultados obtidos contra o Juventud-URU, que ocupa a lanterna com seis pontos.

Dessa forma, apenas os confrontos diretos entre os três clubes empatados entram na soma de pontos. Nesse formato específico, o time venezuelano lidera a chave por possuir um saldo de gols positivo de dois tentos. Os peruanos aparecem na segunda colocação com um saldo negativo de dois gols. Por fim, o Galo amarga o terceiro posto por ter somado menos pontos diante desses adversários específicos.

Confronto decisivo pro Atlético na rodada final

Caso os dois confrontos da última rodada terminem empatados, as posições atuais do Grupo B permanecerão inalteradas até o fim. Isso significa que qualquer tropeço do clube brasileiro na Arena MRV provocará a desclassificação imediata do torneio. O regulamento não beneficia a equipe de Minas Gerais em caso de igualdade no placar em Belo Horizonte.

A Conmebol agendou os dois jogos decisivos de forma simultânea para garantir a idoneidade da disputa internacional. As partidas acontecem na próxima quarta-feira (27), a partir das 21h (de Brasília). O Atlético decide seu futuro contra o Puerto Cabello-VEN em território mineiro. Ao mesmo tempo, o Cienciano recebe o Juventud-URU na altitude de Cusco, no Peru.