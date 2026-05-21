Xaud garante “100% de autonomia” a Ancelotti na convocação de Neymar

O assunto da semana não poderia ser outro: Neymar. A decisão do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, por convocá-lo para a Copa do Mundo gerou debates acalorados. Afinal, o astro potencializa paixões, tanto para o bem quanto para o mal. Em Maceió, nesta quinta-feira (21), o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, garantiu, então, que não houve interferência sobre a lista dos 26 nomes que vão buscar o hexacampeonato nos Estados Unidos.
“A comissão técnica, com Ancelotti, tem 100% de autonomia nas escolhas de jogadores. A única coisa que pedi para ele foi que fôssemos campeões. E que trouxéssemos o hexa para casa. Demos toda a estrutura necessária. Tudo o que a comissão técnica pediu, nós entregamos. Acredito que o Ancelotti, com toda a capacidade técnica que tem, vai deixar um legado positivo para o futebol brasileiro e trazer esse hexa”, colocou o mandatário.
Neymar, no entanto, chega lesionado à Seleção, fato minimizado por Xaud.
“Em relação a Neymar, acho que isso (avaliar lesão e tempo de recuperação) também cabe à comissão técnica. Eles que acompanham mais de perto. A gente espera que estejam os 26 atletas para representarem a seleção brasileira na Copa do Mundo”, completou o dirigente da entidade máxima do futebol brasileiro.
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e enfrenta o Marrocos (13/6) em New Jersey, o Haiti (19/6) na Filadélfia, e a Escócia (24/6) em Miami. Antes, entretanto, a Seleção tem dois amistosos pela frente: contra o Panamá, dia 31/5, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6/6, em Cleveland. Em 27/5, o grupo começa a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis.
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