Xaud garante “100% de autonomia” a Ancelotti na convocação de Neymar

O assunto da semana não poderia ser outro: Neymar. A decisão do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, por convocá-lo para a Copa do Mundo gerou debates acalorados. Afinal, o astro potencializa paixões, tanto para o bem quanto para o mal. Em Maceió, nesta quinta-feira (21), o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, garantiu, então, que não houve interferência sobre a lista dos 26 nomes que vão buscar o hexacampeonato nos Estados Unidos.

“A comissão técnica, com Ancelotti, tem 100% de autonomia nas escolhas de jogadores. A única coisa que pedi para ele foi que fôssemos campeões. E que trouxéssemos o hexa para casa. Demos toda a estrutura necessária. Tudo o que a comissão técnica pediu, nós entregamos. Acredito que o Ancelotti, com toda a capacidade técnica que tem, vai deixar um legado positivo para o futebol brasileiro e trazer esse hexa”, colocou o mandatário.

Neymar, no entanto, chega lesionado à Seleção, fato minimizado por Xaud.