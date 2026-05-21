Corinthians busca empate, elimina Peñarol e garante 1° lugar do grupo

O Corinthians garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Libertadores. Nesta quinta-feira (21/5), o Timão, que entrou em campo sem os titulares, arrancou empate com Peñarol por 1 a 1, no Campeón del Siglo, pela quinta rodada da fase de grupos da competição. Maxi Oliveira abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas o marroquino Labyad deixou tudo igual no placar na etapa final.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz soma 11 pontos na liderança do grupo e agora vai buscar o melhor aproveitamento da campanha geral da fase de grupos. Do outro lado, o time de Diego Aguirre não tem mais chances de avançar no torneio e ocupa a lanterna, com apenas três pontos.

Agora, os times voltam a campo na quarta-feira (27/5), às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão encara o Platense, na Neo Química Arena, enquanto o Carbonero terá pela frente o Santa Fe, também no Campeón del Siglo, e pode garantir vaga nos playoffs Sul-Americana em caso de vitória.

Dificuldade para criar e vacilo

O Peñarol terminou a etapa inicial à frente do placar, com gol de cabeça de Maxi Oliveira na bola parada, aos 18 minutos. O meio-campista subiu para completar para as redes a cobrança de escanteio de Trindade. A equipe uruguaia poderia ampliar a diferença com Arezo, mas estava em posição irregular. Do outro lado, o Corinthians, que teve mais posse de bola, criou as principais jogadas pelo lado direito, especialmente com Kaio César. O Timão teve a melhor chance aos 44 minutos, mas a finalização corintiana bateu em Pedro Raul, que impediu que a bola entrasse no gol para o empate.

Missão cumprida

No início da segunda etapa, o Corinthians manteve a posse de bola, mas conseguiu levar mais perigo ao gol adversário. O marroquino Labyad arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave esquerda do goleiro Aguerre. Logo depois, Kaio César criou outra chance, mas sem êxito. Porém, com as melhores oportunidades em campo, Labyad foi premiado. O camisa 52 aproveitou rebote de Pedro Raul, marcou o seu primeiro gol pelo time paulista e deixou tudo igual no placar. Na ocasião, Diniz iria promover três alterações, mas mudou de ideia. O marroquino poderia sair de campo.

Depois do gol, o Peñarol promoveu mudanças para tentar garantir os três pontos e se lançou ao ataque. Leandro Umpiérrez conseguiu duas chances, mas a defesa coritiana cortou. O Timão, por sua vez, começou a jogar nos contra-ataques, com as entradas de Garro e Yuri Alberto. Em um deles, Kaio César recebeu em profundidade e teve chance. Ele desperdiçou, mas não valeu por causa do impedimento. No fim, Yuri Alberto teve duas chances claras e poderia definir a virada, mas desperdiçou. Os uruguaios buscaram achar o gol em cruzamentos, porém sem sucesso.

PEÑAROL 1×1 CORINTHIANS

5ª Rodada – Fase de Grupos da Libertadores

Data: 21/05/2026

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)

Público/Renda: –

Gols: Maximiliano Olivera, 18’/1°T (1-0) e Labyad, 17’/2°T (1-1)

PEÑAROL: Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte (Facundo Álvez, 13’/2°T) (Brian Barboza, 25’/2°T) e Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eduardo Darias (Angulo, 14’/2°T) e Diego Laxalt (Abel Hernández, 26’/2°T); Gaston Togni, Leandro Umpierrez e Matías Arezo (Batista, 25’/2°T). Técnico: Diego Aguirre.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira (Garro, 27’/2°T), André Luiz e Zakaria Labyad (Lingard, 27’/2°T); Kaio César (Dieguinho, 38’/2°T) e Pedro Raul (Yuri Alberto, 27’/2°T). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartão Amarelo: –

Cartão Vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.