Universidad Católica bate o Barcelona de Guayaquil e tira Cruzeiro da liderança

A Universidad Católica assumiu a liderança do Grupo D na Libertadores. Contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (21), o time chileno aproveitou o mando de campo e a superioridade numérica em boa parte do jogo para vencer por 2 a 0. Agora, os Cruzados tem dez pontos ganhos enquanto o Cruzeiro, com oito, ocupa a segunda colocação. Completam a chave o Boca Juniors (seis) e o próprio Barcelona, com três unidades, sem chance até mesmo de brigar pela sequência na Sul-Americana.

Prejuízo prematuro

Em casa, a Católica buscou acelerar o ritmo de produção ofensiva e deixou rapidamente a defesa do Barcelona em situação bastante desconfortável. Não por acaso, logo aos oito minutos, César Montes passou pela marcação de Jhonnier Chalá, mas recebeu um carrinho forte, na altura do tornozelo. Inicialmente, o árbitro paraguaio Juan Benítez deu cartão amarelo, mas o chamado para revisão do VAR rendeu a mudança para vermelho.

Guerra de nervos e por espaço

Como era de se imaginar, o homem a menos dos visitantes favoreceu o cenário de um “ataque contra defesa” onde a Católica buscava pressionar (especialmente, buscando seguidos cruzamentos) enquanto o Barcelona fechava os arredores de seu gol a todo custo. Inclusive, se valendo de seguidas situações onde promoveu a famosa “cera”. Melhor para o time do Equador que, ao fim da etapa inicial, viu o placar se manter inalterado em Santiago.

Mudança de estratégia

No segundo tempo, o campo mostrou, logo de cara, que a conversa do técnico Daniel Garnero com seus comandados parece ter surtido efeito positivo. Principalmente, em relação a usar métodos mais eficientes para levar perigo ao gol defendido por José Contreras.

Apesar da busca pelo ataque seguir com investidas pelos lados de campo, no último passe, a Católica demonstrava mais paciência e precisão para tomar a decisão de finalizar. Desse modo, chutes de média distância e cruzamentos mais assertivos surgiram, aumentando a impressão de que o gol sairia a qualquer momento.

Caiu o muro!

Como prêmio para a equipe que teve presença quase absoluta no plano ofensivo, saiu dos pés de Fernando Zampedri o tão perseguido gol dos Cruzados. Após cobrança de escanteio vindo do lado esquerdo, o camisa 9 antecipou a marcação e viu a pelota ir meio mascada pro fundo das redes de Contreras.

Para ratificar o triunfo da Universidad Católica, seis minutos após abrir a contagem, um cruzamento a meia altura foi exatamente na direção de Zampedri. Livre de marcação, o centroavante do time anfitrião só teve o trabalho de completar o serviço. 2 a 0, placar final no Chile.

UNIVERSIDAD CATÓLICA 2 x 0 BARCELONA DE GUAYAQUIL

Libertadores – Fase de Grupos (5ª Rodada)

Data e hora: 21/05/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)

Gols: Zampedri (31′ e 37’/2°T) (2-0)

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Bernedo; Arancibia, Ampuero, Daniel González e Mena; Valencia, Montes, Rossel, Zuqui (Palavecino, 30’/2°T), Martínez e Giani (Rossel, 30’/2°T); Zampedri. Técnico: Daniel Garnero.

BARCELONA DE GUAYAQUIL: ​Contreras; Carabalí, Báez, Chalá e Vallecilla; Intriago (Perlaza, no intervalo), Lugo, Castillo (Villalba, 18’/2°T), Quiñónez (Montaño, e Mina (Sosa, no intervalo); Benedetto (Núñez, 18’/2°T). Técnico: Cesar Farías.

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Luis Onieva (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões Amarelos: Núñez, Vallecilla (BSC)

Cartões Vermelhos: Jhonnier Chalá (BSC)