Labyad exalta 1° gol pelo Corinthians e pede permanência de Memphis Depay

Com time misto, o Corinthians empatou com o Peñarol noite desta quinta-feira (21), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela quinta rodada da Libertadores. O gol do Timão foi do marroquino Zakaria Labyad na segunda etapa. Ele, aliás, estufou as redes pela primeira vez pelo clube após ser contratado no fim de fevereiro.

“Acho que é uma sensação ótima marcar um gol, mas acho que a gente deveria ganhar esse jogo”, disse à ESPN.

Na comemoração do gol, o Labyad ainda homenageou o “parça” Memphis Depay, imitando o seu famoso gesto com os dedos no ouvido.

“Muito importante para o clube dar o próximo passo, que ele fique no clube. Nós vemos o que ele fez nos últimos dois anos com os jogadores, com o clube, ganhando três títulos, ajudando-os a não cair e, no final da temporada, chegando em nono lugar. Então, acho que ele fez um ótimo trabalho com o time. Então, para o clube, para nós, para os nossos jogadores, a gente adoraria que ele ficasse no Corinthians”, concluiu à ESPN.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Libertaadores, com 11 pontos, e agora vai buscar o melhor aproveitamento da campanha geral da fase de grupos. Do outro lado, o time de Diego Aguirre não tem mais chances de avançar no torneio e ocupa a lanterna, com apenas três pontos.

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