Em noite de Josmar, Flamengo bate Santos e entra no G8 do Brasileirão Sub-20

Em jogo que marcou o encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo levou a melhor por 2 a 1 sobre o Santos na noite desta quinta-feira (21), no Rio de Janeiro. O destaque ficou por conta do atacante Josmar, autor dos gols rubro-negros no Estádio Luso Brasileiro. João Grando descontou para o Alvinegro Praiano.

Com o triunfo, o Flamengo entra na zona de classificação para o mata-mata e ganha confiança para a sequência da competição. Sobe, portanto, para oitavo na tabela, com os mesmos 20 pontos do América-MG, que cai para o nono lugar em razão da quantidade de vitórias (nove contra oito).

O Santos, por sua vez, apesar da derrota na Ilha do Governador, segue bem posicionado e ainda firme na briga pelas primeiras colocações. Aparece na terceira colocação, com 23 somados, ao lado do Botafogo.

Noite de Josmar garante triunfo do Flamengo

O jogo começou movimentado e logo aos dez minutos o Flamengo abriu o placar. Após um lançamento longo, a defesa santista afastou mal pelo alto, e Josmar apareceu livre na entrada da área para cabecear e marcar o primeiro gol da partida. O Santos, porém, não demorou a reagir e aos 25 minutos João Grando recebeu dentro da área e finalizou com força no alto, sem chances para o goleiro Léo Nannetti, igualando o marcador.

Na segunda etapa, o time rubro-negro voltou mais agressivo e conseguiu retomar a vantagem. Aos 14 minutos, Juan Sayago fez uma jogada individual de destaque, invadiu a área e serviu Josmar. O atacante chutou para a defesa de João Pedro, mas aproveitou o rebote para marcar seu segundo gol na partida e decretar a vitória rubro-negra. O Santos tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

Próximos compromissos

Na próxima rodada do Brasileirão Feminino, o Flamengo enfrenta o América-MG no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, no dia 27 de maio, às 15h. No mesmo dia e horário, o Santos terá pela frente o Botafogo, no CT Rei Pelé.

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