Yuri Alberto evita falar sobre saída: “Ficar na nossa e não criar mais polêmica”

Atacante do Corinthians, Yuri Alberto voltou a falar sobre a polêmica entrevista após a vitória contra o Barra-SC, pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (21), minutos depois do empate com o Peñarol-URU, pela Libertadores, o camisa 9 afirmou que quer se afastar de polêmicas.

“Junto com meu estafe, meu pai, que é meu representante agora, conversamos e queremos ficar na nossa e seguir fazendo meu trabalho para não criar mais polêmica”, disse Yuri à ESPN.

Após o jogo contra o Barra-SC, Yuri Alberto, afinal, externou o desejo de deixar o Corinthians ainda nesta temporada. A declaração não foi bem recebida por parte da torcida. Para negociá-lo, o Timão espera receber ao menos 20 milhões de euros (R$ 116,5 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos.

Contra o Peñarol, nesta quinta-feira (21), o atacante, entretanto, não teve boa atuação. O camisa 9 saiu do banco de reservas e desperdiçou chances importantes nos minutos finais.

Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz, assim, garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Libertaadores, com 11 pontos, e agora vai buscar o melhor aproveitamento da campanha geral da fase de grupos. Do outro lado, o time de Diego Aguirre não tem mais chances de avançar no torneio e ocupa a lanterna, com apenas três pontos.