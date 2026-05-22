Botafogo garante classificação direta para as oitavas da Sul-Americana

O Botafogo carimbou de forma antecipada o seu passaporte para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo sem precisar entrar em campo nesta quinta-feira (21), o clube carioca assegurou o objetivo graças aos desdobramentos da rodada internacional. O empate por 2 a 2 entre Racing e Caracas confirmou matematicamente a liderança isolada do time alvinegro na tabela de classificação.

Com a igualdade no placar dos rivais, a equipe de General Severiano atingiu os 13 pontos conquistados no Grupo E. Essa pontuação impede que qualquer adversário alcance o topo da chave nesta primeira fase. O regulamento oficial do torneio determina que apenas o líder de cada grupo avança sem escalas para a etapa decisiva da competição.

Combinação perfeita de resultados no torneio

A confirmação da vaga direta coroou a excelente atuação da equipe alvinegra no meio de semana. Na quarta-feira, os comandados de Franclim Carvalho viajaram para enfrentar o Independiente Petrolero e aplicaram uma goleada por 3 a 0. Os gols do triunfo em solo internacional foram anotados por Medina e Barrera, além de um tento contra do defensor Gutiérrez.

O resultado positivo na bagagem deixou o Glorioso dependendo apenas de um tropeço do Caracas no compromisso seguinte. Os venezuelanos ocupam o segundo posto da chave com nove pontos somados, seguidos pelo Racing, que aparece com essa pontuação de cinco pontos. Na lanterna isolada do grupo está o time boliviano, que segue sem pontuar no campeonato continental.

Cumprimento de tabela na última rodada

A tranquilidade obtida nos bastidores permite que a comissão técnica realize um planejamento seguro para os próximos desafios da temporada 2026. O clube do Rio de Janeiro elimina a necessidade de disputar a fase de playoffs contra os eliminados da Libertadores. Essa vantagem física e técnica é vista internamente como fundamental para as pretensões da diretoria alvinegra.

O compromisso de encerramento da fase de grupos servirá apenas para cumprir tabela na agenda da Conmebol. O Botafogo viajará até a Venezuela para encarar o Caracas na próxima quarta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília). Desse modo, o treinador poderá preservar os principais atletas do elenco e focar os treinamentos nas rodadas do Campeonato Brasileiro.