Protesto de torcedores volta a dar o tom em votação do estatuto do Santos

Torcedores das principais organizadas do Santos realizaram novo protesto nesta quinta-feira (21/5) contra o Conselho Deliberativo e a gestão de Marcelo Teixeira, durante o segundo dia de reuniões para votação das emendas do novo estatuto do clube, na Vila Belmiro. O encontro começou às 19h e, assim como na última segunda-feira, teve gritos e manifestações contrárias ao presidente e a alguns conselheiros.

O ponto mais contestado pelos torcedores foi uma emenda que determina a necessidade de dois mandatos no Conselho para que um associado possa se candidatar à presidência do Santos. Inicialmente, o texto previa três gestões, mas ainda assim foi alvo de críticas por ser considerado uma barreira às candidaturas. Atualmente, o estatuto exige apenas dez anos de associação para que alguém possa concorrer ao cargo máximo do executivo santista.

Na reunião de segunda, o tema mais relevante foi a aprovação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Os conselheiros decidiram ampliar o limite de participação societária no clube: antes, o investidor poderia deter até 49% do futebol, mas agora esse percentual pode chegar a 80%, restando 20% para o clube associativo. O texto inicial previa até 90% para o investidor, e para sua elaboração ocorreu a contratação do advogado Rodrigo Monteiro de Castro, um dos autores da Lei da SAF no Brasil.

Votação no Santos reiniciará no dia 28

Já nesta quinta, além das discussões sobre candidaturas, o Conselho aprovou a manutenção do período de três anos de associação como requisito para que um sócio tenha direito a voto. Todas as decisões tomadas serão posteriormente submetidas à aprovação dos associados em bloco, medida que também gerou insatisfação entre torcedores e opositores da atual gestão. A votação das emendas segue na próxima quinta-feira, dia 28, quando os encontros entram em sua fase final.

Enquanto isso, a Vila Belmiro se prepara para receber um compromisso internacional. Na segunda-feira, o estádio ficará fechado para a Conmebol. Afinal, na terça o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca às 21h30, pela última rodada da Sul-Americana.

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