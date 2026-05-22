Hugo explica vídeo reagindo à convocação: “Vida não é só de vitórias”

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, falou pela primeira vez após não entrar na lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Após o empate com o Peñarol (URU), na Libertadores, o arqueiro comentou sobre a expectativa de defender o Brasil na Copa. Além disso, explicou que quis mostrar a realidade ao compartilhar o vídeo de um momento de decepção na carreira.

“Todo mundo sabe a expectativa que eu estava para ir à Copa do Mundo. Era meu maior sonho neste momento. Óbvio que a gente trabalha com metas e minha meta agora era a Copa”, disse à ESPN.

“É comum a gente compartilhar quando as vitórias vêm, quando as coisas acontecem da forma que a gente imagina. Eu fiz questão de mostrar a realidade, os nãos que a caminhada oferece. Faz parte da caminhada, não só no futebol. A vida não é feita só de vitórias”, ressaltou.

Para Hugo Souza, compartilhar tristezas pode aproximá-lo do torcedor. Ele, aliás, ressaltou que espera novas oportunidades, já que fez parte da pré-lista.

“Eu acho que isso me aproxima do torcedor também. Esse foi o intuito de compartilhar essa dor, que agora serve de combustível para seguir fazendo o meu trabalho no Corinthians, para que o clube ganhe e eu atinja meus objetivos pessoais. É seguir trabalhando para um dia chegar lá. Estava na lista, então já estive perto”, frisou.

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