Diniz elogia reservas do Corinthians, mas lamenta: “Poderíamos ter vencido”

O Corinthians assegurou a liderança do Grupo E da Libertadores com o empate diante do Peñarol, do Uruguai. No entanto, o técnico Fernando Diniz avaliou que o time poderia ter saído com três pontos do estádio Campeón del Siglo. Junto a isso, ele lamentou as chances desperdiçadas, mas também fez questão de elogiar o time misto do Timão nesta quinta-feira.

“O time fez um jogo muito bom, competiu muito. O Peñarol não teve chance clara de gol, nem o gol foi chance clara. Se tem uma coisa para lamentar no jogo é a quantidade de gols que a gente perdeu. Dos jogos fora, foi o que mais tivemos chances de vencer. Defensivamente, o time voltou a ter um comportamento muito bom também. Não oferecemos chances para o Peñarol”, analisou o treinador.

Diniz lamentou a falta de efetividade do time, que criou ao menos três chances para virar a partida na reta final. Em uma delas, Yuri Alberto saiu cara a cara com Aguerre, mas o goleiro defendeu.

“Hoje, nem deixou a desejar no último terço, só na hora de fazer o gol. É muito difícil você falar porque não saiu o gol. O mais difícil é criar as chances. Tivemos chances claras de tudo quanto é jeito. Contra-ataque, bola em movimento, cruzamento, chute de fora da área. Gostei muito da produção ofensiva do time e mais ainda de como soubemos nos proteger. Jogar aqui é difícil, vocês sabem. Em 2024, Botafogo goleou em casa, veio jogar aqui e teve dificuldades. É uma partida que temos que ter uma avaliação bastante positiva”, ponderou.

Desgaste

Como já estava classificado, a equipe do Corinthians era quase toda reserva. De titulares, só o goleiro Hugo Souza e os zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista começaram a partida. Assim, Fernando Diniz explicou a estratégia.

“O time vinha numa sequência desgastante. O campo do Botafogo prejudica muito os jogadores. E tínhamos muito pouco tempo até o jogo contra o Atlético. Estávamos classificados e decidi colocar. Todos são titulares. Não dá para falar que o Allan é reserva, o Zakaria estou conhecendo agora também. Ele ia jogar contra o Barra, mas teve um probleminha no joelho. Pode jogar em mais de uma posição, nessa que jogou hoje, de dez e segundo volante. Fiquei muito contente com a partida dele”, comentou Diniz.

Oscilação

Fernando Diniz, aliás, pediu para que o time encerre a oscilação. Ao mesmo tempo que o time já está classificado às oitavas da Libertadores, a equipe tenta deixar a zona de rebaixamento. O próximo duelo, portanto, será contra Atlético-MG, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos que deixar de oscilar. Em casa, melhorou, estamos produzindo muito nas duas competições. Fora de casa, temos problemas para pontuar. Contra o Botafogo tomamos gols evitáveis. Agora é pensar no Atlético. Vamos ter bastante energia para fazer o nosso melhor e procurar subir na tabela”, destacou.

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