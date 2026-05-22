Labyad ganha confiança e pode ter sequência no Corinthians

Com o gol na segunda etapa, Zakaria Labyad garantiu o empate diante do Peñarol e a liderança do grupo E da Libertadores. Além do importante tento, o marroquino também terminou a partida como um dos destaques por causa de sua movimentação em campo. Diante disso, o jogador mostrou a Fernando Diniz que aproveitou a oportunidade e ganha confiança para tentar regularidade no restante da temporada.

Labyad chamou a responsabilidade no meio de campo, buscou a bola durante os 90 minutos e arriscou passes enfiados nas costas da zaga adversária. Além disso, foi o responsável por dar o ritmo ao Corinthians no sistema ofensivo. No segundo tempo, ligado no jogo, marcou o gol do empate – seu primeiro com a camisa do Timão.

Ao todo com a camisa do Timão, o marroquino atuou em 11 jogos e somou apenas 204 minutos em campo. Com ele em campo, a equipe tem cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. Foi, aliás, o primeiro jogo que ele entrou como titular.

Elogios de Diniz

Após a partida, o camisa 52 ganhou elogios do técnico Fernando Diniz, que irá busca utilizar o jogador em diferentes funções durante a temporada. Isto, aliásm mostra a versatilidade do atleta.

“A minha ideia era dar uma sequência pra ele, ele teve um probleminha no joelho que já está legal. É um jogador que é muito técnico e eu estou conhecendo ele agora, mas eu acho que ele, ele é um jogador que ele pode jogar certamente mais de uma posição. Ele pode jogar nessa posição que ele jogou hoje, ele pode jogar de dez, ele pode jogar de segundo volante. Então é um jogador que eu que eu fiquei muito contente com a participação dele por ele ter feito o gol”, destacou Fernando Diniz.

Zakaria Labyad atuou no futebol chinês nas últimas duas temporadas e chegou ao Corinthians sem custos. O jogador assinou contrato com o Timão até o final do ano, com possibilidade de renovação até o final de 2027 caso atinja metas estabelecidas no contrato.

Agora, Labyad pode ter a possibilidade de ganhar mais oportunidades em campo com Diniz. O próximo duelo, portanto, será contra Atlético-MG, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em busca de constância

A carreira de Zakaria Labyad é marcada até aqui por uma grande inconstância pelos clubes que passou. Vitorioso na Holanda, o meia venceu duas vezes a Copa dos Países Baixos por PSV e Ajax, e a Eredivisie pelo Ajax.

Mas foi no Utrecht, clube da cidade onde nasceu, em que viveu a melhor temporada da carreira. Em 2017/18, ele foi titular absoluto da equipe em 58 jogos, marcou 21 gols e foi o melhor jogador do mês na Eredivisie em novembro.

Labyad também teve passagens pelo Sporting, Vitesse (também na Holanda), Fulham (onde mal jogou) e pela Liga Chinesa, que venceu pelo Yunnan Yukun em 2024. Apesar da irregularidade, o jogador é descrito como um meia criativo e habilidoso, com características equivalentes a atletas como Rodrigo Garro e Breno Bidon.

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