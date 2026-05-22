São Paulo alcança pior seca sem vitórias dos últimos cinco anos

A reestreia de Dorival Júnior no comando do São Paulo não trouxe o resultado esperado. Após o empate por 1 a 1 com o Millonarios, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória e igualou sua pior sequência dos últimos cinco anos.

A última vez que o clube viveu um jejum semelhante foi em 2021, sob o comando de Hernán Crespo, quando acumulou três derrotas e quatro empates entre junho e julho. Agora, o roteiro se repete. Afinal, são quatro igualdades, contra Millonarios (duas vezes), Bahia e O’Higgins, além de derrotas para Corinthians, Fluminense e Juventude. Este último revés, inclusive, resultou na demissão de Roger Machado e na eliminação na Copa do Brasil.

Agora, Dorival terá a missão de encerrar a seca neste sábado (23/5), diante do Botafogo, no Morumbis. Uma vitória não só colocaria fim ao jejum, como impediria que o São Paulo completasse um mês sem triunfos, já que o último resultado positivo aconteceu em 25 de abril, contra o Mirassol.

O treinador também aposta no fator casa para reagir. Afinal, somando sua passagem anterior pelo clube, Dorival ostenta uma sequência de nove partidas de invencibilidade no Morumbis. Retrospecto que aumenta a confiança para o duelo.

No Campeonato Brasileiro, a situação também exige atenção. Com 24 pontos, o São Paulo ocupa a quarta colocação, mas pode deixar o G4 nesta rodada. Mesmo em caso de vitória, ainda corre risco de acabar sendo ultrapassado pelo Athletico Paranaense no saldo de gols. Se tropeçar novamente, pode perder posição para Red Bull Bragantino, Bahia e o próprio Botafogo.

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