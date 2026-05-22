Saiba como está a situação contratual de cada jogador do Botafogo

O Botafogo conta com nove jogadores em finais de contrato no mês de dezembro, época que encerra a temporada do futebol brasileiro. Deste “noneto” da orquestra alvinegra, o Glorioso já perdeu o zagueiro Barboza para o Palmeiras. Do grupo, há nomes emprestados por outros clubes e futebolistas que ainda não renovaram. No plantel, também há um jogador cujo vínculo está prestes a expirar. Descubra agora, na sequência, como está a situação de cada atleta do Mais Tradicional.

OS JOGADORES DO BOTAFOGO E SEUS CONTRATOS

NETO (goleiro) – Titular nas últimas partidas e enfim, com uma sequência de jogos, tem contrato até 30 de junho de 2027. Na última janela, o Corinthians demonstrou interesse.

LINCK (goleiro) – Vilão na eliminação da Libertadores-2026, tem vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2028. Virou, portanto, reserva depois da falha contra o Barcelona (EQU), em março.

RAUL (goleiro) – Terceiro reserva, ganhou mais oportunidades em 2026. Mas a chegada de Franclim Carvalho o manteve longe da meta alvinegra. Seu contrato vai até 31 de dezembro de 2027.

LOOR (goleiro) – Quarta opção para o gol. Nesse sentido, o equatoriano ainda não figurou no time principal. Seu vínculo, aliás, termina em 31 de dezembro de 2018.

VITINHO (lateral-direito) – Os russos do Zenit estão de olho no defensor que assinou com o Botafogo até 31 de dezembro de 2029.

PONTE (lateral-direito) – Campeão sub-20 pelo Uruguai, o reserva imediato de Vitinho tem contrato até 30 de junho de 2018.

BARBOZA (zagueiro) – Tinha contrato até o fim deste ano e não renovou. O Palmeiras veio, então, e levou. Já, aliás, se despediu da torcida alvinegra.

BASTOS (zagueiro) – Em baixa depois que passou uma cirurgia. O Palanca Negra Tem contrato até o fim desta temporada, mas a renovação não está em pauta.

FERRARESI (zagueiro) – Tomou conta da zaga. Pertence ao São Paulo e está emprestado até o fim desta temporada. O acordo contempla a opção de compra.

YTHALLO (zagueiro) – Defensor que ainda não se firmou, tem vínculo com o Glorioso até 31 de dezembro de 2027. Está “encostado” no elenco.

TELLES (lateral-esquerdo) – Ídolo da torcida, seu contrato acaba ao fim deste ano. Desconversa, por ora, sobre a ampliação do compromisso com o Alvinegro.

MARÇAL (lateral-esquerdo) – Um dos jogadores mais funcionais do elenco, o Bom e Velho só tem contrato até dezembro de 2026. Tem idade elevada (37 anos). Eventualmente, quebra um galho.

ROQUE (lateral-esquerdo) – Assim como Ythallo, perdeu espaço ao não conseguir ser o suplente ideal de Telles. Emprestado pela Portuguesa até o fim da temporada.

NEWTON (volante) – Tem sondagens do Japão e vínculo com o Botafogo até 31 de dezembro de 2027. No momento, está machucado.

ALLAN (volante) – Vem sofrendo com constantes lesões. O contrato é válido apenas até 31 de dezembro. Tem 35 anos, idade considerada elevada.

HUGUINHO (volante) – Ganhou chances no profissional e recebeu elogios da comissão técnica. Tem contrato até 31 de dezembro de 2029. À primeira vista, agradou.

WALLACE DAVI (volante) – Reapareceu, enfim, entre os relacionados após passar alguns meses no sub-20. Contrato válido até 3 de dezembro de 2029.

EDENILSON (volante) – Outro com idade elevada (36 anos), o que não permite, portanto, um contrato longo. Super Ed fica no clube, até 31 de dezembro. O acordo não prevê opção de compra.

DANILO (volante) – Jogador mais caro do elenco, o craque tem contrato assinado até 30 de junho de 2029. Mas já não tem clima para seguir no Fogão. Manchester United, Newcastle, Palmeiras e Flamengo querem a fera.

MEDINA (volante) – Contrato até 31 de dezembro de 2029. Por outro lado, seus empresários podem tirá-lo do Mais Tradicional a qualquer momento, como fizeram, por exemplo, com Boca Juniors e Estudiantes.

MONTORO (meia) – Mais um jogador com contrato até 31 de dezembro de 2029. Jogou o fino da bola algumas vezes. Mas parece óbvio que o Monstrinho não ficará tempo no Mais Tradicional.

SANTI (meia) – Ainda oscila muito. O vínculo com o Botafogo termina somente em 31 de dezembro de 2028.

BARRERA (meia) – O colombiano ainda não explodiu. Com contrato até 31 de dezembro de 2029, segue, assim, como opção no banco.

MARTINS (atacante) – Com vínculo até 31 de dezembro de 2028, despertou o interesse dos europeus: Krasnodar, Feyenoord, Coventry City e Celta de Vigo.

NATHAN (atacante) – Lesionado, o Botafogo conta com ele, a priori, até 31 de dezembro de 2029.

JÚNIOR SANTOS (atacante) – Autor do último gol do título do Botafogo na Libertadores-2026, o Jacaré pertence ao Atlético até o último dia de 2026. Há opção de compra.

VILLALBA (atacante) – Ponta veloz, o jogador uruguaio tem contrato com o Alvinegro até 31 de dezembro de 2029.

TUCU (atacante) – Se não pintar nenhuma boa proposta, a torcida terá que aguentá-lo até 31 de dezembro do próximo ano. Altíssima rejeição entre os escolhidos por conta do desempenho em campo.

CABRAL (centroavante) – Corinthians já demonstrou interesse. Curiosamente, o Mamute meteu três no Timão recentemente. O contrato vai até 31 de dezembro de 2028.

RAMOS (centroavante) – Está próximo da despedida. Afinal, o vínculo termina agora, em 30 de junho.

KADIR (centroavante) – Joia do Bairro, o panemanho está com contrato até 31 de dezembro de 2029.

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