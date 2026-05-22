Inédito! Messi se une a Cristiano Ronaldo em grupo restrito de bilionários no futebol

Antagonistas por praticamente duas décadas, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão novamente dividindo protagonismo no cenário esportivo global. Isso porque o argentino do Inter Miami acaba de alcançar um feito inédito fora dos gramados e, aos 38 anos, entrou para o grupo restrito de atletas que ultrapassam 1 bilhão de dólares em patrimônio líquido. Marca que o coloca como segundo jogador de futebol bilionário de toda história, ao lado justamente do português.

O levantamento divulgado pela Bloomberg aponta que Lionel acumulou mais de 700 milhões de dólares (cerca de R$ 3,6 bilhões) em salários e bônus desde 2007. O cálculo também considera receitas obtidas com investimentos e contratos de patrocínio, já descontados os impostos.

Esse crescimento financeiro ganhou força nos últimos anos sob a gestão de Jorge Messi, pai do jogador. O atual salário no Inter Miami, acordos ligados a receitas de televisão, investimentos imobiliários e participação em uma rede argentina de restaurantes ajudaram a ampliar o patrimônio do atleta.

Entre jogadores de futebol apenas ele e Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro bilionário após acordo com Al-Nassr, figuram no grupo. Os dois, porém, dividem a marca com outros esportistas — Michael Jordan lidera com um patrimônio superior aos 4 bilhões de dólares.

Lionel Messi acompanha Cristiano Ronaldo

Ainda segundo a Bloomberg, a força comercial do argentino demorou mais tempo para acompanhar o sucesso dentro de campo devido ao apelo da imagem. Lionel não despertava o mesmo interesse em marcas e não atraía o mesmo volume de ações publicitárias observado em Cristiano.

O cenário mudou mais recentemente com a expansão dos negócios ligados ao nome do atleta, que ampliou seu nome no futebol e fora dele. A negociação mais recente, por exemplo, envolve o antigo prédio das Galerias Via Wagner, que estava abandonado há décadas.

A agência EFE informou que a compra por 11,5 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões na cotação atual) aconteceu por intermédio da Edificio Rostower, empresa ligada ao jogador. Com cerca de 4 mil metros quadrados, o edifício já atrai operadores do setor financeiro que demonstram disposição em ocupar o espaço após a reforma prevista.

Ações e controle de clube espanhol

Além da presença no mercado imobiliário, o jogador também entrou recentemente no cenário de gestão esportiva. Isso porque Lionel adquiriu, no mês passado, o controle total do UE Cornellà, equipe que disputa a 3ª divisão da Espanha.

A proposta inclui crescimento esportivo e institucional, com foco na formação de jovens atletas. O clube pretende fortalecer sua estrutura e ampliar a capacidade de revelar talentos. A equipe ocupa a 3ª posição do Grupo V da “Tercera Division” e já garantiu vaga nos playoffs de acesso.

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