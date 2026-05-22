SBT e Disney+ firmam parceria estratégica para disputar audiência com futebol da Globo

O SBT definiu uma estratégia para disputar com o futebol da Globo a partir do segundo semestre do ano. Sob o comando do ex-global Tiago Leifert, a emissora colocará a próxima temporada do The Voice Brasil às 22h45 das noites de quarta-feira — feixa tradicional das transmissões esportivas da concorrente. Trata-se do principal movimento do canal para o período.

A emissora prepara a nova temporada novamente em parceria com a Disney+ e prevê exibições simultâneas. Com transmissão em TV aberta e na plataforma de streaming, os episódios devem ser gravados e vão ao ar apenas no segundo semestre.

Com a grade ocupada, a mudança para as quartas-feiras se tornou o movimento mais estratégico da emissora para nova temporada. Isso porque as noites de segunda, habitualmente destinadas ao reality musical, estão ocupadas com o programa de Galvão Bueno. Por isso, o SBT passou então a mirar diretamente o público das partidas exibidas pela concorrente.

Resultados pesam em disputa com a Globo

O SBT debate essa concorrência desde a temporada passada, mas os setores resistiram à ideia. Em 2025, por exemplo, a objeção se deu sobretudo pela reta final da Libertadores e da Copa do Brasil — com dois dos clubes mais populares do país, Flamengo e Corinthians.

A permanência de Tiago Leifert também influenciou o planejamento da nova edição e, inclusive, as datas ainda dependem da agenda do apresentador. Gaby Cabrini continuará como repórter de bastidores após receber avaliações positivas em 2025.

Os resultados da primeira temporada no SBT fortaleceram a continuidade do projeto. Isso porque em 2025, o reality registrou média de 4 pontos na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 199 mil telespectadores. Já no Disney+, o programa fechou o ano como o produto nacional mais visto da plataforma.

Além das transmissões de futebol, o programa também disputará audiência com a 18ª edição de A Fazenda, comandada por Adriane Galisteu na Record. O reality da Record tem estreia prevista para setembro.

Desde o período em que era exibido pela TV Globo, entre 2012 e 2023, o The Voice Brasil é dirigido por Boninho, que deve seguir à frente do projeto na nova temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.