Sem medalhões, Inglaterra anuncia seus convocados para a Copa do Mundo

A Inglaterra anunciou nesta sexta-feira (22/5) sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo. Sob o comando de Thomas Tuchel, os ingleses chega ao torneio cercada por expectativa, mas também por debates após cortes de nomes importantes. Inserida no Grupo L, a equipe terá pela frente Croácia, Gana e Panamá.

A principal repercussão após a divulgação ficou por conta das ausências. Além de Harry Maguire, que já havia indicado que ficaria fora, nomes como Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold também não aparecem entre os escolhidos.

Em entrevista após a convocação, Tuchel explicou que a montagem do grupo levou em conta desempenho, perfil tático e, principalmente, a identidade construída nos últimos meses.

“É uma mistura. O que eles fizeram por nós? Alguém traz um perfil diferente para a posição? E então você monitora e observa o desempenho deles, e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos uma oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las”, afirmou o treinador.

O alemão também revelou que conversou individualmente com os atletas cortados e admitiu o peso emocional do processo. Segundo ele, as conversas foram “dolorosas”. Ainda assim, Tuchel decidiu manter a espinha dorsal utilizada nos períodos de preparação entre setembro e novembro. A avaliação interna é de que o grupo encontrou uma identidade.

Campeã mundial apenas uma vez, em Copa do Mundo de 1966, a Inglaterra tenta encerrar um jejum de seis décadas. Nas últimas grandes competições, os ingleses foram vice-campeões das duas edições mais recentes da Eurocopa, além de alcançarem a semifinal da Copa do Mundo de 2018 e as quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

Os convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo

Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence, Tino Livramento

Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Eberechi Eze

Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke

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