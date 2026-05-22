Saída de Dória amplia crise defensiva e faz São Paulo mudar planos para próxima janela

A saída de Dória, oficializada nesta quinta-feira (21/5), aumentou os problemas defensivos do São Paulo e obrigou o clube a rever o planejamento para a próxima janela de transferências. O zagueiro pediu a rescisão contratual após relatar ameaças de torcedores nas redes sociais, encerrando de forma precoce uma passagem que havia começado no início da temporada, com vínculo até 2027.

A baixa pegou a diretoria de surpresa e representa mais um problema extracampo no setor. Antes dele, Arboleda já havia saído dos planos após permanecer cerca de um mês no Equador sem comunicar o clube, situação que resultou em afastamento.

Neste momento, o técnico Dorival Júnior conta com apenas quatro zagueiros no elenco principal: Sabino, Alan Franco, Rafael Tolói e Osório. Este último promovido recentemente ao profissional.

São Paulo muda rota para a próxima janela

Diante do cenário, a diretoria já iniciou movimentos no mercado para reforçar o sistema defensivo. A janela de transferências abre em 20 de julho, e a ideia inicial era buscar até dois nomes pontuais, dentro das limitações financeiras do clube, priorizando oportunidades de mercado, como empréstimos, trocas ou jogadores em fim de contrato.

Contudo, a saída inesperada de Dória alterou esse planejamento. Ainda na gestão de Roger Machado, o clube discutia quais posições deveriam ser prioridade, mas agora a defesa passou a ocupar o topo da lista.

Mesmo sem pedir reforços em sua chegada, Dorival recebeu da diretoria a sinalização de que poderia contar com novas peças para suprir eventuais necessidades do elenco.

Enquanto a reposição não chega, o clube também avalia ampliar o espaço para atletas da base. Entre os nomes monitorados estão Isaac e Alisson, atualmente titulares da equipe sub-20.

Para o compromisso deste sábado, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Série A, no Morumbis, Dorival deve escalar a dupla considerada titular. Afinal, Alan Franco, que voltou de lesão contra o Millonarios, deve atuar ao lado de Sabino.

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